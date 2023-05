Klimawandel: Teile der Erde durch extreme Hitze künftig unbewohnbar

Schaffen wir es nicht, die Treibhausgas-Emissionen drastisch zu senken und den Klimawandel zu begrenzen, werden rund zwei Milliarden Menschen Ende des Jahrhunderts, also in weniger als 80 Jahren, von extremer und lebensbedrohlicher Hitze betroffen sein - das entspricht rund 23 Prozent der für diesen Zeitpunkt erwarteten Weltbevölkerung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die Anfang der Woche in der Zeitschrift Nature Sustainability veröffentlicht wurde.

Bleibt es bei der aktuellen Klimapolitik, mit der die Welt auf eine Erwärmung um 2,7 Grad oder mehr bis 2100 zusteuert, könnten den Berechnungen zufolge dann weltweit ein Drittel aller Menschen in Regionen leben, die sich außerhalb der so genannten menschlichen Klima-Nische befinden. Das ist der Temperaturbereich, in dem Menschen historisch bevorzugt siedeln, in ihm herrschen Durchschnittstemperaturen zwischen 11 und 15 Grad.

Besonders große Flächenanteile wären beim 2,7-Grad-Modell laut Studie in den Ländern Burkina Faso, Mali und Katar betroffen - sie würden nahezu komplett außerhalb der Klima-Nische liegen.

Erderwärmung um 2,7 Grad wird die Bewohnbarkeit der Erde völlig verändern

Die Studie, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der britischen Universität Exeter und der Nanjing-Universität in China geleitet wurde, ergab weiterhin, dass schon jetzt rund 60 Millionen Menschen gefährlichen Temperaturen von durchschnittlich 29 Grad Celsius oder mehr ausgesetzt sind. Besonders groß ist das Risiko in den heißen und feuchten Regionen entlang des Äquators: Dort wird Hitze schon bei niedrigeren Temperaturen lebensbedrohlich, weil sich der Körper bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht durch Verdunstung von Schweiß auf der Haut abkühlen kann.

Wie der Klimawandel das Jahr 2022 prägte Europa: 2022 so heiß und trocken wie noch nie Extreme Hitze und die schlimmste Dürre seit 500 Jahren bestimmen den Sommer in Europa. In Spanien sterben mehr als 500 Menschen in der stärksten Hitzewelle, die dort jemals gemessen wurde - mit Temperaturen über 45 Grad Celsius. In Großbritannien wird es erstmals mehr als 40 Grad heiß. Teile des Kontinents sind so trocken wie seit 1000 Jahren nicht mehr. Viele Regionen rationieren das Wasser.

Wie der Klimawandel das Jahr 2022 prägte Schwere Brände fressen sich durch Europa Von Portugal, Spanien und Frankreich im Westen, über Italien, bis Griechenland oder Zypern im Osten und Sibirien im Norden - überall auf dem Kontinent stehen 2022 Wälder in Flammen. Durch die Feuer verbrennen allein bis zur Jahresmitte rund 660.000 Hektar Land - ein Höchstwert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2006.

Wie der Klimawandel das Jahr 2022 prägte Flutkatastrophen in vielen Ländern Asiens Über Pakistan geht extremer Monsunregen nieder. Rund ein Drittel des Landes steht wochenlang unter Wasser, 33 Millionen verlieren ihr Zuhause, mehr als 1100 Menschen sterben, Krankheiten breiten sich aus. Auch über Afghanistan ergießt sich extremer Starkregen. Tausende Hektar Land werden zerstört. Der Hunger im Land wird schlimmer.

Wie der Klimawandel das Jahr 2022 prägte Asien: Hitze und Taifune plagen den Kontinent Vor den Fluten leiden Afghanistan und Pakistan unter extremer Hitze und Dürre, ebenso Indien. In China herrscht die schlimmste Dürre seit 60 Jahren und die größte Hitze seit Beginn der Aufzeichnungen. Allein bis zum Frühherbst wüten in China zwölf Taifune. Auch Südkorea, die Philippinen, Japan oder Bangladesch leiden unter schweren Stürmen. Diese werden durch den Klimawandel immer stärker.

Wie der Klimawandel das Jahr 2022 prägte Dramatische Folgen der Klimakrise in Afrika Auf dem afrikanischen Kontinent erhitzt sich das Klima schneller als im globalen Durchschnitt. Deswegen ist Afrika von veränderten Regenfällen, Dürren, Starkregen und Überschwemmungen besonders stark betroffen. In Somalia ist die Dürre 2022 so extrem wie seit 40 Jahren nicht mehr. Allein dort musste eine Million Menschen ihre Heimat verlassen.

Wie der Klimawandel das Jahr 2022 prägte Flucht und Hunger in afrikanischen Ländern In immer mehr Regionen des afrikanischen Kontinents ist infolge der großen Dürre oder nach Überflutungen Viehzucht oder Landwirtschaft kaum noch möglich. In der Folge sind mehr als 20 Millionen Menschen von Hunger bedroht, vor allem in Äthiopien, Somalia und Kenia.

Wie der Klimawandel das Jahr 2022 prägte Nordamerika: Brände und Fluten Im Spätsommer wüten vor allem in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada und Arizona heftige Brände. Über allen drei Bundesstaaten hat sich eine Hitzekuppel mit Temperaturen an die 40 Grad Celsius gebildet. Im Frühsommer hatten heftige Regenfälle zu schweren Überschwemmungen im Yellowstone Nationalpark und auch im Bundesstaat Kentucky gesorgt.

Wie der Klimawandel das Jahr 2022 prägte Amerika und Karibik: Heftige Wirbelstürme Im September verursacht Hurrikan Ian schwere Verwüstungen im US-Bundesstaat Florida. Die Behörden sprechen von "Schäden in historischem Ausmaß". Zuvor hatte "Ian" in Kuba getobt, dort gab es tagelang keinen Strom. Der tropische Wirbelsturm Fiona zieht bis an die Ostküste Kanadas, nachdem er zunächst in Lateinamerika schwere Schäden angerichtet hatte.

Wie der Klimawandel das Jahr 2022 prägte Verheerende Tropenstürme in Mittelamerika Nicht nur "Fiona" sucht Mittelamerika heim. Im Oktober bringt Hurrikan Julia in Kolumbien Venezuela, Nicaragua, Honduras und El Salvador schwere Verwüstungen. Durch die Erderhitzung erwärmen sich die Oberflächen der Ozeane, was Wirbelstürme stärker werden lässt.

Wie der Klimawandel das Jahr 2022 prägte Südamerika leidet unter extremer Dürre Fast auf dem ganzen südamerikanischen Kontinent herrscht anhaltende Dürre. In Chile etwa dauert sie schon seit 2007 an. In vielen Regionen ging das Wasser seitdem in den Bächen und Flüssen zwischen 50 und mehr als 90 Prozent zurück. In Mexiko hat es mehrere Jahre in Folge kaum geregnet. Auch Argentinien, Brasilien, Uruguay, Bolivien, Panama und Teile Ecuadors und Kolumbiens leiden unter Dürre.

Wie der Klimawandel das Jahr 2022 prägte Land unter in Australien und Neuseeland In Australien führt Starkregen 2022 gleich mehrmals zu schweren Überschwemmungen. Von Januar bis März fällt an der Ostküste etwa so viel Regen wie in Deutschland im ganzen Jahr. Auch Neuseeland ist betroffen. Verantwortlich ist das Wetterphänomen La Niña. Auch das wird durch den Klimawandel verstärkt, da die wärmere Atmosphäre mehr Wasser aufnimmt und so die Regenfälle stärker werden. Autorin/Autor: Jeannette Cwienk



Ein Temperaturanstieg um 2,7 Grad werde die "Bewohnbarkeit" der Erde grundlegend verändern und möglicherweise zu einer "großangelegten Neuordnung der Orte führen, an denen Menschen leben", sagt Studien-Hauptautor Tim Lenton von der britischen University of Exeter.

Das Zeitfenster für die Sicherung eines lebenswerten Lebens schließe sich, mahnt Entwicklungsgeografin Lisa Schipper von der Uni Bonn in einer ersten Reaktion auf die Studie. Die Möglichkeiten, sich an veränderte Klimabedingungen anzupassen, seien begrenzt: Insbesondere bei Extremereignissen hätten viele Menschen kaum Chancen, sich vorzubereiten. Aus Sicht von Schipper ist es wahrscheinlich, dass Betroffene versuchen werden, umzusiedeln.

Wie sehr schadet Hitze der menschlichen Gesundheit?

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann extreme Hitze zu einer Reihe von Krankheiten und zum Tod führen, etwa durch Hitzeschlag oder Hyperthermie. Temperaturextreme verschlimmern auch chronische Erkrankungen und haben indirekte Auswirkungen auf die Übertragung von Krankheiten, die Luftqualität und kritische Infrastrukturen. Ältere Menschen, Säuglinge und Kinder, Schwangere, Menschen, die im Freien arbeiten, Sportler und arme Menschen sind durch höhere Temperaturen besonders gefährdet.

Eine Begrenzung der Erwärmung auf das Ziel des Pariser Abkommens von 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau würde der Studie zufolge bis zum Ende des Jahrhunderts immer noch 14 Prozent, oder 400 Millionen Menschen einer gefährlichen Hitze aussetzen - vor allem in Indien, im Sudan und in Niger.

Spanien ächzt schon im April unter einer Hitzewelle

Und die Chancen, die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, stehen angesichts weiterhin zunehmender Treibhausgas-Emissionen schlecht. Erreicht die Welt eine Temperaturerhöhung um 2,7 Grad werden besonders Länder wie die Philippinen, Pakistan und Nigeria von den Auswirkungen der Hitze und ihrer Folgen extrem betroffen sein.

Menschliche Verluste durch den Klimawandel in den Fokus rücken

Die beteiligten Forscherinnen und Forschern haben in ihrer Studie bewusst mit dem bislang üblichen Ansatz gebrochen, die Auswirkungen des Klimawandels nach wirtschaftlichen und nicht nach menschlichen Gesichtspunkten zu modellieren.

"Dies führt unweigerlich zu einer Verzerrung des Wertes, weg von Menschenleben und hin zu den Zentren des Wohlstands", sagt Ashish Ghadiali, Klimaaktivist und Mitverfasser der Studie, der DW. Eine Modellierung, die sich auf die Wirtschaft konzentriere, so Ghadiali, "misst einem Leben im Staat New York mehr Wert bei, als einem in Bangladesch".

Vor allem in Ländern wie Indien sind die Menschen von gefährlicher Hitze bedroht

Die meisten anderen Modelle stellten zudem auf die derzeit lebende Bevölkerung ab, statt auf die Menschen, die künftig auf der Erde lebten. Dabei sei die Ungleichheit der Erderwärmung "sowohl global verteilt, als auch zwischen den Generationen", so Ghadiali. "Mein Leben wird (bei diesem Ansatz - Anm.d.Red.) grundsätzlich höher bewertet als das meiner Kinder und das meiner Enkelkinder."

Bei der Betrachtung der Auswirkungen der gefährlichen Hitzewerte auf einzelne Länder stellt das Forschungsteam fest, dass die derzeitigen durchschnittlichen Treibhausgas-Emissionen von 1,2 US-Bürgern einen zukünftigen Menschen in extremer Hitze leben lassen. Trotz ihrer überproportionalen Emissionen ist die US-Bevölkerung aber viel weniger von gefährlichen Temperaturen bedroht.

Wie können Menschen vor extremer Hitze geschützt werden?

Frühere Studien haben gezeigt, dass Städte aufgrund des "Wärmeinseleffekts" besonders anfällig für gefährliche Temperaturanstiege sind. Gebäude, Straßen und Infrastrukturen absorbieren und strahlen die Sonnenwärme stärker ab als natürliche Umgebungen wie Wälder oder Gewässer, wodurch die Temperaturen in Städten im Vergleich zu ländlichen Gebieten in manchen Fällen um bis zu 15 Grad Celsius höher liegen.

Städte auf der ganzen Welt führen mittlerweile sogenannte Hitzebeauftragte ein, um dem unvermeidlichen Temperaturanstieg zu begegnen. Eine von ihnen ist Cristina Huidobro, die das Amt im März 2022 in der chilenischen Hauptstadt Santiago antrat.

"Weltweit sind viele Städte mit extremer Hitze konfrontiert, aber die Lösungen dafür können immer nur lokal gefunden werden", erklärt Huidobro im DW-Gespräch.

Dennoch, so Huidobro, verfolgten alle Hitzebeauftragten eine dreigleisige Strategie: Vorsorge, Sensibilisierung und Anpassung. Zur Vorbereitung gehört, dass Hitzewellen wie andere Naturkatastrophen kategorisiert werden oder eine Alarmschwelle festgelegt wird, die dann eine bestimmte Reaktion auslöst.

Laut Huidobro ist die Sensibilisierung für Hitzegefahren eine der wesentlichen Aufgaben. "Es ist ganz einfach, bei extremer Hitze auf sich selbst aufzupassen - Wasser zu trinken, Schatten zu suchen und sich ausruhen", sagt sie. "Niemand muss an extremer Hitze sterben."

Santiago de Chile pflanzt 30.000 Bäume in der ganzen Stadt und plant sogenannte "Miniwälder", die als Kühlzentren gegen Hitzewellen dienen sollen

Die dritte Säule ist die Anpassung von Städten an die neue Realität hoher Temperaturen, vor allem durch die Schaffung von mehr Grünflächen in der Stadt. Santiago de Chile hat gerade ein städtisches Aufforstungsprojekt gestartet, bei dem 30.000 Bäume in der ganzen Stadt gepflanzt und Strategien entwickelt werden sollen, die Bäume als echte städtische Infrastruktur zu behandeln.

"Bäume, Bäume, Bäume überall. Das bringt mehr Grün in die Stadt", so Huidobro. Aber Bäume zu pflanzen sei nicht so einfach, wie man vielleicht denke. "Wir pflanzen Bäume an wirklich dichten Straßen, zum Beispiel in den Hauptstraßen der Stadt. Man muss Löcher in den Zement graben und wirklich viele Bauarbeiten durchführen. Es ist auch keine Sofort-Lösung gegen Hitze in der Stadt, weil die Bäume Zeit zum Wachsen brauchen. "Die Idee ist es, den Schatten zu pflanzen, den wir in den nächsten 20 oder 30 Jahren haben werden", sagt Huidobro.

US-Städte im Kampf gegen extreme Hitze

In den Vereinigten Staaten - wo früheren Studien zufolge jedes Jahr 12.000 Menschen vorzeitig an den Folgen von Hitze sterben - wurden bisher drei Hitzebeauftragte ernannt: in Phoenix, Miami und Los Angeles.

Die kalifornische Stadt Los Angeles, die als die anfälligste Stadt für Naturkatastrophen, einschließlich Hitzewellen, gilt, hat kürzlich eine Kampagne gestartet, um mehr "Resilienzzentren" mit Schatten und Kühlung durch erneuerbare Energien in gefährdeten Stadtteilen zu errichten. Es gibt bereits ein Netz von Kühlzentren, vor allem in Bibliotheken, wo sich die Menschen vor der Hitze schützen können. Zudem arbeitet man an einem Frühwarnsystem für Hitzewellen.

Phoenix, eine Stadt mitten in der Sonora-Wüste, hat eine Reihe von Anpassungen in Angriff genommen, darunter den Bau "kühlender" Gehwege, die mit einer speziellen Versiegelung versehen sind, die die Sonne reflektiert. Die Versiegelung sorgt dafür, dass sich die Wege um einige Grad weniger aufheizen als etwa der klassische dunkle Asphalt und sich auch die kühle Nachtluft länger halten kann.

Das Ersetzen von Asphalt durch neue Materialien kann die Städte kühler halten

Die Stadt Miami in Florida plant große städtische Baumpflanzaktionen, hat bereits Millionen von Dollar für Klimaanlagen in Sozialwohnungen ausgegeben und stellt finanzielle Unterstützung zur Deckung der Energierechnungen einkommensschwacher Haushalte bereit. Laut Cristina Huidobro sollten Klimaanlagen wegen der benötigten Energie jedoch nur ein letztes Mittel zur Anpassung sein.

Ihre Stadt Santiago de Chile will 33 "Miniwälder" pflanzen, die vor allem in der Nähe von Schulen und Gesundheitseinrichtungen als Hitzeschützer dienen sollen. Diese sollen eine Alternative zu den klimatisierten Kühlzentren sein, die in den USA und Europa entwickelt werden. "Während einer Hitzewelle können die Menschen in diese naturnahen Kühlzentren gehen, um Schatten zu finden, sich auszuruhen und Wasser zu trinken", erläutert die Hitzebeauftragte.

Redaktion: Jennifer Collins

Adaption aus dem Englischen: Jeannette Cwienk