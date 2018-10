Klimawandel macht Bier teurer

Der Klimawandel bringt nicht nur steigende Meeresspiegel, zerstörerische Wirbelstürme und katastrophale Waldbrände mit sich - er könnte auch die globale Bierproduktion einschränken. Für Liebhaber des Gebräus würde das spürbare Konsequenzen haben.

Die steigende Erderwärmung und die immer längeren Dürreperioden bedrohen die Hauptzutat des Biers: Gerste. Die Ernteerträge könnten drastisch zurückgehen. Das könnte wiederum einen Anstieg der Bierpreise und somit einen Rückgang des Bierkonsums zur Folge haben. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie, die unter anderem von der US-amerikanischen University of California, Irvine (UCI) und der britischen University of East Anglia (UEA) durchgeführt wurde.

Wissenschaftler aus Großbritannien, Mexiko, China und den USA haben ein Modell für die Auswirkung extremer Klimaereignisse auf die Gerstenerträge in 34 Regionen der Welt erstellt. Außerdem analysierten sie anhand verschiedener Klimaszenarien für jede dieser Regionen die Auswirkungen der Ernteeinbrüche auf den Bierpreis.

"Das ist in dieser Form zum ersten Mal gemacht worden", sagte Studienkoordinator Dabo Guan der DW. Der Professor für Klimawandel an der UEA erklärte, er und seine Kollegen wollten den Menschen in der westlichen Welt und den Industrieländern aufzeigen, dass der Klimawandel ernsthafte Auswirkungen auf ihren Alltag haben wird. "Sie werden vielleicht nicht in der Form Hunger leiden müssen, wie Menschen in Entwicklungsländern, aber ihr Lebensstandard wird drastisch eingeschränkt werden", so Guan.

Die Gerstenernte wird wohl in Zukunft wesentlich geringer ausfallen

Bierproduktion wird weltweit zurückgehen

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass je nach Stärke der veränderten Klimabedingungen zwischen drei und 17 Prozent der Gerstenernte verloren gehen könnten. In den schlimmsten Fällen würde die globale Bierproduktion dadurch um 16 Prozent bzw. 29 Milliarden Liter zurückgehen. Das entspräche in etwa dem jährlichen Bierkonsum der USA. Der Bierpreis würde sich in der Folge verdoppeln. Auch bei weniger drastischen Klimaszenarien würde der Konsum um vier Prozent absinken. Die Preise würden dann um rund 15 Prozent steigen, so die Forscher.

Rechnet man in absoluten Zahlen, wären die Länder mit dem höchsten Bierverbrauch wohl am stärksten betroffen. China befindet sich in dieser Hinsicht mit seiner Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen klar auf dem ersten Platz. Hier könnte der Bierkonsum um 4,34 Milliarden Liter zurückgehen - das wären rund zehn Prozent der derzeitig konsumierten Gesamtmenge. Für die USA erwarten die Forscher einen Rückgang von 20 Prozent. Für Deutschland, eines der Länder mit dem höchsten Bierverbrauch pro Kopf, sieht es noch düsterer aus. Hier prophezeien die Wissenschaftler einen Konsumeinbruch von 30 Prozent. Großbritannien liegt mit einem Rückgang von rund einem Drittel sogar noch darüber.

Bald Geschichte? Das jährliche Bierfestival im chinesischen Qingdao

Bier bald unbezahlbar?

Die Auswirkungen auf den Bierpreis werden je nach Region unterschiedlich ausfallen. Denn die Verteilung der Gerste an die Brauereien hängt auch davon ab, wie viel Gerste in der jeweiligen Region zur Produktion von Nahrungsmitteln oder als Viehfutter verwendet wird.

Die traditionellen Biernationen Europas würden von den steigenden Preisen hart getroffen, so die Studie. Durchschnittlich stünden den hiesigen Brauereien in Jahren extremer Klimabedingungen 27 bis 38 Prozent weniger Rohstoffe zur Verfügung. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass in den EU-Ländern zwar viel Bier gebraut und konsumiert wird, die für die Herstellung benötigte Gerste jedoch oft importiert werden muss.

Die Iren werden nicht nur am St. Patricks Day tiefer in die Tasche greifen müssen

"Die osteuropäischen Länder wie Estland, Polen oder die Tschechische Republik werden relativ wohl am stärksten betroffen sein. Der Bierpreis könnte sich hier versechs- oder gar versiebenfachen", sagt Guan. "Eine Flasche Bier, die dort momentan 60 Cent kostet, wird dann rund drei Euro kosten." Am härtesten wird es aber wohl die Iren treffen. "Irland wird den stärksten absoluten Preisanstieg erleben", so Guan. "Momentan zahlt ein Ire rund 2,15 € für einen halben Liter Bier. Dieser Preis wird sich verdoppeln." Das könne dazu führen, dass die Iren im Durchschnitt anstatt einer Flasche pro Tag nur noch eine Flasche pro Woche werden trinken können.

Bier wird also zum Luxusgut. Das gleiche gilt für Wein, Tee, Kaffee oder Schokolade. "Die immer extremeren Wetterbedingungen werden dazu führen, dass Luxusgüter sehr teuer werden oder gar nicht mehr zu haben sind", erklärt Guan. "Das bringt einen nicht um, aber es schränkt die Lebensqualität ein und wird unsere gesellschaftliche Stabilität bedrohen. Aber vielleicht rüttelt das die Menschen endlich wach, und bewegt sie dazu, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen", so der Wissenschaftler.