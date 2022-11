Über Eisstraßen im Klimawandel

In Nain leben die Menschen auf dünner werdendem Eis. Die Straßen der kleinen Gemeinde in der Provinz Neufundland und Labrador an der kanadischen Nordostküste führen über dicke Eisschichten zu entlegenen Hütten und Jagdplätzen. Die Sicherheit dieser Wege ist lebenswichtig für die Bewohner; mit neuesten Technologien versuchen sie sich an die Klimaveränderungen anzupassen.