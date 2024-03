Ein Arhuaco trocknet Kaffeebohnen in der Sonne. Der Klimawandel hat bereits Auswirkungen auf das tägliche Leben der indigenen Gemeinschaften: Im Januar verzeichneten die Umweltbehörden in der Küstenstadt Santa Marta am Fuße der Sierra Nevada eine Rekordtemperatur von 40 Grad Celsius. Die Arhuaco hoffen, dass sich die Wetterextreme bis März abschwächen, so dass sie Bohnen und Mais pflanzen können.