Klimastreik und Fußball-Bundesliga

Vor 13 Monaten hat in Schwedens Hauptstadt Stockholm die Schülerin Greta Thunberg damit begonnen, täglich für das Klima zu streiken. Zweieinhalb Wochen später kündigte sie an, dies ausschließlich an Freitagen zu tun - damit war der Slogan "Fridays for Future" geboren.

Seither streiken Schüler regelmäßig für besseren Umweltschutz und das mit immer größerer Unterstützung aus allen Lebensbereichen, sei es aus der Politik, der Gesellschaft, der Wirtschaft und auch des Sports.

Zu dem großen Aktionstag am heutigen 20. September hatten ein Bündnis aus Zivilgesellschaft, Kirchen und Gewerkschaften zur Teilnahme aufgerufen. Allein in Deutschland finden und fanden in Dutzenden Städten mehr als 500 Aktionen und Demonstrationen statt. Für die internationale Streikwoche, die mit dem heutigen Freitag begonnen hat, haben Aktivisten Proteste in mehr als 2600 Städten in fast 160 Staaten angekündigt.

Mainz 05 setzt Zeichen

Der von "Fridays for Future" initiierte dritte globale Klimastreik trifft in Deutschland auf das erste Spiel des fünften Bundesliga-Spieltags - Mainz 05 tritt beim FC Schalke 04 an. Die Gelegenheit lässt der FSV nicht aus, um Haltung zu zeigen. Als erster klimaneutraler Verein der Bundesliga unterstützen die Mainzer die Initiative "Fridays for Future" mit einem Zeichen für Nachhaltigkeit und für den Schutz der Umwelt und bieten 500 Fans eine klimafreundliche Anreise in einem stark subventionierten Sonderzug an.

Die Fans davon abzuhalten mit den eigenen Autos nach Gelsenkirchen zu reisen ist ein einfacher und effektiver Ansatz im Sinne des Umweltschutzes. Jan Lehmann, kaufmännischer Vorstand beim FSV, erklärt dazu: "Wir arbeiten im gesamten Verein daran, Ressourcenverbrauch zu vermeiden und zu minimieren und kompensieren dort, wo wir mit unserem Handeln den Verbrauch von Ressourcen nicht vermeiden können." Man unterstütze ausdrücklich die Ziele von "Fridays for Future", um die gemeinsame Verantwortung für das Weltklima zu stärken und das Bewusstsein hierfür zu schärfen.

Streich mit starker Meinung

Auch einige weitere Fußball-Bundesligisten unterstützen den globalen Klimastreik der Initiative "Fridays for Future". Neben Mainz 05 stellten unter anderem der SC Freiburg und Werder Bremen ihre Mitarbeiter für die Teilnahme an Demonstrationen und Kundgebungen am heutigen Freitag frei. Ihnen sollte damit die Gelegenheit gegeben werden, persönlich "Flagge zu zeigen" für den Klimaschutz.

Christian Streich. ausdrucks- und meinungsstark

Christian Streich, der Trainer der Freiburger, ist bekannt dafür, dass er sich mit seiner Meinung nicht zurück hält, auch nicht zum Thema Klimaschutz. Es gebe im Profifußball noch "eine große Diskrepanz" bei der Umsetzung, sagte der 54-jährige Coach: "Wenn die Kinder mit mir reden und fragen würden: 'Sag' mal, wie sieht es eigentlich bei dir aus?' Dann müsste ich das ein oder andere Mal beschämt den Kopf abwenden." Aber genau darum gehe es, so Streich, "dass es ausgesprochen wird, dass ein Bewusstsein geschaffen wird". Die Bewegung "Fridays for Future" habe "eine große Berechtigung".

Höwedes zeigt Sympathie

Fußballprofis halten sich in der Regel mit politischen Statements zurück, nicht so Benedikt Höwedes. Der Weltmeister bezog schon Ende März klar Stellung, indem er seine Sympathie für die Schülerbewegung "Fridays for Future" öffentlich machte. "Wenn ich könnte, würde ich jedem Einzelnen eine persönliche Entschuldigung für die Schule schreiben", schrieb der Abwehrspieler in einer Kolumne für das Nachrichtenportal "t-online.de".

Der 31 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Profi, bei Lokomotive Moskau unter Vertrag, hofft, dass die Protestwelle anhält: "Es ist eine Bewegung, die auf das Fehlen in der Schule eine klare Antwort hat: Wenn ihr Erwachsenen nicht euren Job macht, dann müssen wir es machen."

Weiter schrieb Höwedes: "Es ist eine Jugend, die mit Facebook und Twitter aufgewachsen ist und erkennt, dass ein Like nicht die Welt verändert, wohl aber Massendemonstrationen." Der Fußballprofi bedankte sich bei allen Schülern, die an der Bewegung teilnehmen. Und der heutige globale Klimastreik ist ein weiterer Höhepunkt dieser Bewegung.

