Anpassungsstrategien für trockenere Zeiten

Von Tokio bis Kapstadt passen sich viele Länder und Städte an die zunehmend trockenen und heißen Bedingungen an. Und die Lösungen müssen nicht unbedingt Hightech sein. Im Senegal legen Landwirte kreisförmige Gärten an, in denen die Wurzeln nach innen wachsen und bei Regenfällen wertvolles Wasser auffangen. In Chile und Marokko verwenden die Menschen Netze, um Wasser aus dem Nebel aufzufangen.