"Kleine Amal": Überlebensgroße Puppe wandert durch Europa

Die kleine Amal hat eine lange Reise vor sich: 8000 Kilometer wird sie zurücklegen, von der Grenze Syriens bis nach Großbritannien. Das kleine Mädchen ist auf der Suche nach ihrer Mutter, die sich auf den Weg machte, um etwas zu Essen zu finden, aber nicht zurückkehrte.

Die kleine Amal ("Little Amal") ist allerdings ein besonderes Mädchen: Sie ist 3,5 Meter groß, eine Puppe, und die Hauptfigur im Theaterprojekt "The Walk", das am 27. Juli 2021 im türkischen Gaziantep nahe der syrischen Grenze beginnt. Innerhalb von zwei Monaten wird die Puppe durch acht europäische Länder reisen, unter ihnen auch Deutschland. Mit diesem Projekt will das britische "Good Chance"-Theaterkollektiv auf die Millionen von Geflüchteten hinweisen, deren Schicksal über die Corona-Pandemie in Vergessenheit zu geraten droht.

Eine einmalige Kunstaktion

So betont Amir Nizar Zuabi, künstlerischer Leiter des Kollektivs: "Gerade weil die Welt jetzt auf andere Themen schaut, ist es so wichtig, die Flüchtlingskrise wieder in den Fokus zu rücken." Das Ziel sei es dabei, "das Potential von Geflüchteten" hervorzuheben statt nur ihre "schlimmen Umstände".

Das Kollektiv bezeichnet die Kunstaktion auf ihrer Internetseite als "eines der innovativsten und abenteuerlichsten öffentlichen Kunstwerke, das jemals unternommen wurde". Unter den Puppenspielern befinden sich laut des Kollektivs auch ehemalige Geflüchtete.

Amal macht auch in Deutschland Halt

In jedem Ort, in dem Amal Halt macht, wird ein kulturelles Rahmenprogramm örtlicher Künstler und Kulturschaffender Amals Aufenthalt begleiten: In Stuttgart zeichnen sich die Großpuppenspieler von "Dundu" dafür verantwortlich. Stuttgart sei neben Bochum und Berlin die deutsche Hochburg des Großpuppenspiels, erklärt Fabian Seewald von "Dundu". Im Gespräch mit der DW betont er, um was für ein ehrgeiziges Kulturereignis es sich bei "The Walk" handelt: Es sei einmalig, eine solche Performance unter Pandemiebedingungen über acht Ländergrenzen hinweg auf die Beine zu stellen.

Über Izmir und Rom, Marseille, Genf und Straßburg wird die "kleine Amal" Deutschland erreichen. Vom 1. Bis zum 3. Oktober 2021 wird sie sich in Stuttgart, Köln und Recklinghausen aufhalten. Danach reist sie über Antwerpen, Brüssel, Paris und London bis nach Manchester in Großbritannien.

Arbeiten mit beleuchteten Großpuppen: die Stuttgarter Puppenspielkompagnie "Dundu", gegründet von Tobias Husemann und Stefan Charisius

Während in Stuttgart die Puppenspieler von "Dundu" Amal willkommen heißen und mit ihren eigenen 5-meter-großen Großpuppen Amals Träume darstellen werden, organisiert in Köln der Verein "ArtAsyl"ein Zusammentreffen zwischen Amal und älteren Menschen, die ebenfalls Kriegserfahrungen gemacht haben. In Recklinghausen erwartet Amal eine "Willkommensstraße", die von Anwohnern und den Ruhrfestspielen Recklinghausen mit Steinen durch die Stadt gelegt wird.

Vier Puppenspieler bedienen die "kleine Amal"

Die überlebensgroße Puppe "Little Amal" wurde von der renommierten südafrikanischen "Handspring Puppet Company" gebaut. Die Gründer der Kompanie, Basil Jones and Adrian Kohler, kehrten dafür sogar aus dem Ruhestand zurück. "Die Flüchtlingsgeschichte ist das große Thema unserer Zeit", so Adrian Kohler auf der Internetseite von "The Walk". "Zu einer Zeit, in der Theater noch damit kämpfen, ihre Türen wieder zu öffnen, kann eine solche öffentliche Kunstaktion Menschen wieder zusammenbringen."

Steuert das Gesicht der kleinen Amal über die sogenannte "Harfe": der Puppenspieler, der in ihrem Körper steckt.

Es benötigt insgesamt vier Puppenspielerinnen und Puppenspieler, um die "kleine Alma" fortzubewegen: einer in jedem Arm, einer, der sich um ihren Rücken kümmert, und ein Spieler in ihrem Körper, der auf Stelzen läuft. Dieser bedient auch die sogenannte "Harfe", eine komplexes Instrumentarium, das es ermöglicht, das Gesicht, den Kopf und die Augen der Puppe zum Leben zu erwecken.

Kunst bringt Menschen zusammen

Das für die Aktion verantwortliche "Good Chance"-Kollektiv wurde 2015 im Flüchtlingslager in Calais gegründet, das auch als "The Jungle" (deutsch: der Dschungel) bekannt war. Ihr erstes Theaterstück lief unter dem Titel "The Jungle" mit großem Erfolg in den wichtigsten Londoner Theatern und im dortigen West End.

Immer wieder betonen die beteiligten Künstlerinnen und Künstler, dass es darum gehe, Menschen wieder zusammenzubringen: so auch Naomi Webb, Geschäftsführerin vom "Good Chance"-Kollektiv. "Seit unserer Gründung betonen wir die große Bedeutung von Kunst in humanitären Krisen", schreibt sie auf der Internetseite des Kollektivs. "Kunst hat die entwaffnende Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und menschliche Geschichten zu erzählen."

Puppenspieler sind sich einig: die Magie der Aktion entsteht in der Interaktion mit Menschen.

Fabian Seewald von der deutschen Puppenspielkompanie "Dundu" bestätigt im Telefoninterview mit der DW, dass dies möglich sei: "Mit Dundu haben wir zum Beispiel auch 2013 auf dem Tahrir-Platz in Kairo gespielt. Mit unseren Großpuppen haben wir dort eine Situation des gemeinsamen kindlichen Staunens geschaffen, das die Unterschiede zwischen den Menschen und die Grenzen in ihren Köpfen für den Moment überwindet und das Gemeinsame erfahrbar macht."

Das Besondere an Großpuppen wie der "Kleinen Amal" sei dabei, dass sie mehrere Spieler benötigten: "Viele Kräfte müssen zusammenwirken, um etwas zu bewirken." Seewald ist überzeugt: "Der größte Aha-Moment entsteht, wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, die Puppe selbst zu führen. Dann erschaffen sie etwas gemeinsam. Das ist die Magie des Puppenspiels: gemeinsam Dinge zum Leben erwecken."