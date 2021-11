Kirill Semjonowitsch Serebrennikow, geboren am 7. September 1969 in Rostow am Don, ist ein russischer Theater-, Film- und Opernregisseur. Seit 2017 steht er unter Hausarrest.

Kirill Serebrennikow hat schon an vielen Bühnen gearbeitet, darunter das Bolschoi-Theater und die Komische Oper in Berlin. Seine Filme wurden auf diversen internationalen Festivals gezeigt. 2017 wurde ihm Veruntreuung von Staatsgeldern vorgeworfen, seitdem drf er seien Wohnung nicht verlassen. Beobachter glauben, dass Serebrennikow, der mehrfach den wachsenden Druck auf Künstler in Russland kritisiert hat, mundtot gemacht werden soll.