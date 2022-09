Kirgisistan wirft Tadschikistan Bruch der Waffenruhe vor

Trotz einer von Kirgisistan und Tadschikistan vereinbarten Feuerpause sind nach kirgisischen Angaben an der gemeinsamen Grenze erneut "schwere Kämpfe" ausgebrochen. Infolge der seit Tagen andauernden Gefechte seien mehr als 18.000 Menschen aus der Region geflohen, meldet die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Rote Kreuz. Seit dem jüngsten Wiederaufflammen der Feindseligkeiten wurden mindestens vier Menschen getötet und viele weitere verletzt.

Noch an diesem Freitag will das Parlament in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek zu einer Krisensitzung zusammenkommen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sein Land den Kriegszustand verhänge, sagte der Abgeordnete Dastan Bekeschew.

Serie der Gewalt

Im Grenzgebiet beider Staaten kommt es seit Jahren immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die jüngsten Gefechte ereigneten sich während eines internationalen Gipfeltreffens im Nachbarland Usbekistan. An der Tagung der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Samarkand nahmen neben den Präsidenten Russlands und Chinas, Wladimir Putin und Xi Jinping, auch die Staatschefs von Kirgisistan und Tadschikistan teil. Sadyr Dschaparow und Emomali Rachmon vereinbarten eine Waffenruhe, die offiziell an diesem Freitag begann und einen beiderseitigen Truppenrückzug umfasst, wie das Präsidialamt in Bischkek mitteilte. Tadschikistan hatte diese Angaben bestätigt.

Solidaritätskundgebung in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek für die Menschen in der Grenzregion

Auch der Kreml hatte als Verbündeter beider Konfliktparteien eine Feuerpause verlangt. Für Russland kommt das Wiederaufflammen des Konflikts ebenso zur Unzeit wie der neuerliche Gewaltausbruch zwischen Armenien und Aserbaidschan. Moskau zählt die vier ehemaligen Sowjetrepubliken zu seinem Einflussbereich. Beobachter gehen davon aus, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Kräfte und Ressourcen bindet, Spannungen in der Region begünstigt.

