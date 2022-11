Wie erfolgreich wird Teil 2?

Der erste "Black Panther" zählt zu den Top 20 der erfolgreichsten Filme. Nicht zuletzt, weil es der erste Film mit schwarzem Superheld in der Hauptrolle war - und auch fast alle anderen Schauspielerinnen und Schauspieler schwarz waren. Ob Disney mit "Wakanda Forever" an den Erfolg anknüpfen kann zeigt sich ab dem 09.11. - da ist deutscher Kinostart. Am 11.11. läuft "Wakanda Forever" in den USA an.