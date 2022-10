Kim de l'Horizon gewinnt Deutschen Buchpreis

Kim de l'Horizon konnte sein Glück kaum glauben, den renommierten Deutschen Buchpreis gewonnen zu haben. Der Roman "Blutbuch" sei für seine "Dringlichkeit und literarische Innovationskraft" ausgezeichnet worden, heißt es in der Begründung der Jury. "Welche Sprache gibt es für einen Körper, der sich herkömmlichen Geschlechterkategorien entzieht?"

Spontan war Kim de l'Horizon nach der Verkündung im Frankfurter Römer, dem Rathaus der Stadt, ins Publikum gestürmt, um Wegbegleiterinnen zu umarmen. Danach gab es eine tränenreiche Danksagung an die eigene Mutter und ein spontan vorgetragenes Lied.

"Ich dachte eigentlich, ich würde aus ästhetischen Gründen meine Brille nicht anziehen, aber ich tue es jetzt doch." So hatte Kim de l'Horizons Rede in Frankfurt begonnen. Sie endet damit, dass die nicht-binäre Autor*in aus der Schweiz sich eine Glatze rasierte. Eine Geste, um sich mit Iranerinnen zu solidarisieren - denn nach Tod der 22-jährigen Mahsa Amini hatten sich dort zahllose Frauen eine Haarsträhne abgeschnitten.

"Dieser Preis ist nicht nur für mich", sagt Kim de l'Horizon und widmete die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung auch den Frauen im Iran, die zurzeit unter lebensgefährlichen Bedingungen für ihre Menschenrechte demonstrieren. "Ich denke, die Jury hat diesen Text auch ausgewählt, um ein Zeichen zu setzen gegen den Hass, für die Liebe, für den Kampf aller Menschen, die wegen ihres Körpers unterdrückt werden."

Kim de l’Horizon: Blutbuch

Worum geht es in "Blutbuch"?

Die nicht-binäre Erzähler*in von "Blutbuch" lebt in Zürich, nachdem sie aus dem kleinen, konservativen Dorf in der Schweiz geflohen ist, in dem sie aufgewachsen ist. In der Großstadt ist sie mit ihrem Leben zufrieden und kann ihre Identität frei leben.

Als ihre Großmutter an Demenz erkrankt, beginnt für die Erzähler*in das Nachdenken: Sie spricht ihre Großmutter im Roman direkt an, beginnt mit einer Auflistung von all den Themen, über die sie nie gesprochen haben, unter anderem die fluide Geschlechtsidentität der Protagonist*in oder den Rassismus der Großmutter.

Kim de l'Horizon mit dem preisgekrönten Werk

Geheimnisse und Schweigen in Familien sind ein so beliebtes wie zeitloses Thema in der Literaturgeschichte. De l’Horizon begegnet dem Thema durch ihre nicht-binäre Protagonist*in aus einer neuen Perspektive und fügt den vielfältigen Vorwürfen, die man sich in Familien macht, einen weiteren hinzu. Nachdem die Bundesregierung im Juni 2022 Eckpunkte für ein Gesetz zur einfachen Änderung des Geschlechtseintrags vorgestellt hat, kommt "Blutbuch" politisch zum richtigen Zeitpunkt.

Der Preis kurbelt die Verkäufe an

Der Deutsche Buchpreis ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Literaturpreise, der die Verkäufe der Preisträgerinnen und Preisträger oft merklich ankurbelt. Außerdem erfahren die ausgezeichneten Bücher auch international viel Aufmerksamkeit, werden in Goethe-Instituten auf der ganzen Welt ausgestellte und als Folge des Preises in andere Sprachen, manchmal sogar ins Englische übersetzt - was immer noch eine Seltenheit ist. Nominiert waren fünf weitere Autorinnen: Fatma Aydemir, Kristine Bilkau, Daniela Dröscher, Jan Faktor und Eckhart Nickel. Der Deutsche Buchpreis wird im Rahmen der Frankfurter Buchmesse vergeben. Als Vorbild dient der britische Booker-Preis. Im letzten Jahr gewann die Autorin Antje Rávik-Strubel den Preis für ihren europäischen Roman "Blaue Stunde".