KI – unsere Zukunft?

Mein gläsernes Ich

Wie berechenbar ist man - durch Datenspuren im Netz? Was wissen Google, Facebook und Co tatsächlich über mein wahres Ich? Zu viel! Das zeigt uns das überraschende Daten-Experiment „Made to Measure“ der Künstlergruppe Laokoon.







Maschinen - Lernen – Menschheitsträume

Wie wurde KI entwickelt? Welche globale Infrastruktur ist nötig? Welche Ressourcen braucht man? Fragen und Antworten zu Anfängen, Chancen, Risiken von künstlicher Intelligenz in einer Ausstellung im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden.







Puppe Louisa - Mein Ich multioptional

Die Künstlerin Louisa Clement hat sich reproduziert und drei Puppen nach ihrem Ebenbild bauen lassen. Mit KI zum Leben erweckt, machen die jetzt eigene Erfahrungen. Eine gekonnte Replik auf unsere multioptionale Identität im digitalen Zeitalter.







Pionier der Algorithmus-Kunst

Ein Pionier in Sachen Computer und Algorithmen-Kunst. Der Künstler Mario Klingemann füttert Server mit Kunstmotiven, Sprache und Literatur. Das Ergebnis der kreativen Maschine: digitale Gemälde, Absurdes und Malerisches.







Rhythmus im digitalen Fluss

Die zehnte Sinfonie von Beethoven in ihrer Vollendung. Was der Komponist zu Lebzeiten nicht schaffte, hat KI vollbracht. Andere Programme machen Glenn Gould akustisch wieder lebendig – oder lassen Flüsse Melodien komponieren. KI Musik, die klingt!





