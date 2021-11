Kevin Spacey ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Film- und Theaterregisseur. Zuletzt war er vor allem in der Rolle eines durchtriebenen Politikers in der US-Serie "House of Cards" zu sehen.

Der zweifache Oscar-Preisträger (*1959), 1996 als bester Nebendarsteller in "Die üblichen Verdächtigen" und 2000 als bester Hauptdarsteller in "American Beauty", begann seine Karriere als Theaterschauspieler und stieß erst später zum Film. Von 2003 bis 2015 war Kevin Spacey künstlerischer Leiter des Londoner Old Vic Theatre. Ende Oktober 2017 wurden gegen Spacey zahlreiche Vorwürfe wegen sexueller Belästigung erhoben.