Einwohner von Kenias Hauptstadt Nairobi stehen am Rande eines überschwemmten Gebietes. Seit Wochen regnet es in dem ostafrikanischen Land heftig, die Unwetter forderten bereits Dutzende Menschenleben. Am Sonntag berichteten lokale Medien unter Berufung auf einen Regierungssprecher von 83 Toten; am Montag meldeten die Behörden 42 weitere Todesopfer nach einem Dammbruch nördlich Nairobis.