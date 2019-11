Keine russischen Sanktionen gegen die DW

Die Deutsche Welle begrüßt die Aussage des russischen Außenministers Sergej Lawrow, dass er Beschränkungen gegen westliche Medien, darunter gegen die Deutsche Welle, nicht befürwortet.

Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax sagte Lawrow bei einer OSZE-Medienkonferenz in Moskau: "Das Außenministerium unterstützt keine Überlegungen, die darauf abzielen, Medien die Akkreditierung zu entziehen", sagte Lawrow auf die Frage, ob er es für notwendig halte, ausländischen Medien, einschließlich der Deutschen Welle, die Akkreditierung aufzuheben.

DW-Sprecher Christoph Jumpelt erklärte am Mittwoch daraufhin: "Eine Verhängung von Sanktionen gegen die DW wäre in keiner Weise gerechtfertigt." Russische Medienberichte, die behaupten, die DW habe sich für ihre Berichterstattung über die Proteste in Moskau im Sommer dieses Jahres entschuldigt, weist er zurück. "Hierbei muss es sich um ein Missverständnis handeln", sagt Jumpelt.