Kaufhof-Karstadt: Kommt der deutsche Kaufhaus-Riese?

Die Eckpunkte einer Fusion der kriselnden Warenhauskette Kaufhof mit dem langjährigen Erzrivalen Karstadt stehen Insidern zufolge fest.

Die Ketten Karstadt, Karstadt Sport und Kaufhof sollen in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammengefasst werden, sagten mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen laut verschiedenen Medien. Zuerst hatte die Zeitschrift Wirtschaftswoche darüber berichtet.

Die Fusion soll noch in diesem Monat abgeschlossen werden, so die Süddeutsche Zeitung. Die insgesamt rund 37.000 Arbeitsplätze der künftigen "Europäischen Warenhaus AG" sollen dabei weitgehend erhalten bleiben, so die Zeitung.

Karstadt gehört dem Österreicher René Benko über seine Firma Signa, Kaufhof der Hudson's Bay Company (HBC) aus Kanada. Beide sollen am Dienstag eine knapp 200 Seiten lange Absichtserklärung unterschrieben haben, die sich "Vereinbarung zu einer Fusion unter Gleichen im europäischen Warenhausgeschäft" nennt, so die Wirtschaftswoche.

Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, hieß es am Donnerstag aus Verhandlungskreise. Die Gespräche seien aber schon so weit vorangeschritten, dass Experten Einblick in die vertraulichen Wirtschaftsdaten der jeweils anderen Seite nehmen könnten.

Weder Kaufhof noch Karstadt wollten die Berichte bisher kommentieren.

Die Zeit drängt für Kaufhof-Eigner HBC

Die Idee einer deutschen Warenhaus AG ist nicht neu: Der Immobilienunternehmer Benko hatte mehrfach vergeblich versucht, Kaufhof zu übernehmen. HBC lehnte seine Angebote wiederholt ab, zuletzt im Februar. Die damals von Benko gebotenen rund drei Milliarden Euro lägen deutlich unter dem Wert von Kaufhof und der damit verbundenen Immobilien-Werte, hatte HBC erklärt.

Nun hat sich die Lage aber geändert - Kaufhof leidet unter laufenden Verlusten und auch HBC steht in seinem nordamerikanischen Heimatmarkt unter Druck. Gespräche über einen dringend benötigten Sanierungstarifvertrag bei Kaufhof liegen zudem auf Eis. Damit laufen Kaufhof die Kosten davon, Karstadt-Eigner Benko spielt dies in die Karten.

Einen Kahlschlag bei den Filialen der beiden Ketten, deren Warenhäuser vielfach in unmittelbarer Nähe zueinander liegen, soll es wohl nicht geben. Vermutlich würden weniger als 15 Filialen von zusammen rund 180 Häusern geschlossen, sagte einer der Insider, ein anderer sprach von bis zu fünf Standorten. Kaufhof betreibt in Deutschland derzeit 96 Warenhäuser, Karstadt 82.

Von einer Fusion erhoffen sich die Beteiligten geringere Fusion in der Verwaltung und im Einkauf. Allein durch die größeren Mengen, die ein fusionierter Konzern beziehen würde, wären höhere Rabatte möglich. Durch eine Vereinheitlichung des Sortiments entstünde zudem eine größere Macht für die Einkäufer.

Folgen für die Beschäftigten

Die Frage, ob auch die Mitarbeiter um einen Beitrag bei einer Fusion gebeten würden, ist nach Aussagen aus Verhandlungskreisen noch nicht Teil der Gespräche gewesen. Aktuell werden die Kaufhof-Angestellten nach dem Flächentarifvertrag entlohnt, für Karstadt gilt ein Haustarifvertrag mit schlechteren Konditionen.

Derzeit spricht die Gewerkschaft Verdi mit Kaufhof über einen Sanierungstarifvertrag. Dabei erhalten die Angestellten schlechtere Konditionen, um eine Sanierung des Unternehmens zu unterstützen.

Die Gewerkschaft fordert nun schnell Klarheit von den Eigentümern beider Kaufhausketten. "Es macht wenig Sinn zu spekulieren, was das alles für Auswirkungen haben könnte", sagte Bernhard Franke, der für Verdi die Verhandlungen über einen Sanierungstarifvertrag führt.

"Sobald die Eignerseite ihre Angelegenheit geklärt hat, werden wir in Gespräche eintreten, um Regelungen zu finden, die die Interessen der Beschäftigten von beiden Unternehmen wahren", so Franke weiter.

Eine Entscheidung über den Standort einer möglichen gemeinsamen Konzernzentrale ist nach dpa-Informationen noch nicht gefallen. Kaufhof hat seinen Sitz in Köln, Karstadt in Essen.

Es sei aber völlig klar, dass bei einem Zusammenschluss die operative Führung des Unternehmens bei Karstadt liegen werde, hieß es aus Verhandlungskreisen. "Wir sind aber noch ein gutes Stück von einer Einigung entfernt, das kann alles wieder platzen", hieß es in den Kreisen weiter.

HBC hatte Kaufhof im Oktober 2015 übernommen, doch seitdem kommt die Kette nicht in Schwung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sie rund 100 Millionen Euro Verlust gemacht. HBC steht zudem unter Druck von Investoren, die einen Verkauf des Europa-Geschäfts fordern.

Karstadt wurde von Benko im Jahr 2014 übernommen. Seitdem wurde saniert und gespart. Ein Sanierungstarifvertrag mit der Gewerkschaft sichert der Kette zudem Kostenvorteile gegenüber Kaufhof. Im vergangenen Geschäftsjahr machte Karstadt ein leichtes Plus von 1,4 Millionen Euro, im laufenden Jahr wird ein "ausgeglichenes" Ergebnis erwartet.

Shopping - frischer Wind oder Krise? Schick sparen Ein ganz normales Mode-Kaufhaus, sollte man meinen. Doch die erste "Saks Off 5th"-Filiale in Deutschland ist für das Fachblatt 'Textilwirtschaft' "eines der spannendsten Handelsprojekte des Jahres in Europa". Mit deutlichen Preisnachlässen für nicht mehr ganz aktuelle Designer-Kollektionen will der am 8. Juni in Düsseldorf eröffnete Laden Kunden anlocken.

Shopping - frischer Wind oder Krise? Mode-Promis... ... durften bei der Eröffnung unweit der Düsseldorfer Shoppingmeile Königsallee natürlich nicht fehlen. Wayne Drummond (Mitte), Europa-Präsident von "Saks Off 5th", will mit seinen Läden "die Attraktivität der Innenstädte steigern und Einkaufsstraßen beleben". In den USA betreibt die Firma mehr als 100 Outlet-Filialen, in Deutschland wird sie in diesem Sommer noch vier weitere eröffnen.

Shopping - frischer Wind oder Krise? Tradition und Wandel Das Haus der Düsseldorfer Filiale ist auch ein Symbol für den Wandel der deutschen Warenhäuser. Die Fassade stammt noch vom Kaufhaus von Paul Carsch, der 1915 ein "Haus für vornehme Herren- und Knabenbekleidung" eröffnete und 1939 vor den Nazis fliehen musste. Von der Enteignung jüdischer Geschäftsleute profitierte auch der Kaufhaus-Betreiber Horten, dessen Logo noch immer über dem Eingang prangt.

Shopping - frischer Wind oder Krise? Warenhäuser in der Krise In den 1990er Jahren wurde Horten mit der Kaufhof-Gruppe verschmolzen, die gleich um die Ecke an der Königsallee eine große Filiale betreibt. Als Kaufhof selbst in Schwierigkeiten geriet, übernahm 2015 die Hudson's Bay Company aus Kanada für 2,8 Milliarden Euro die rund 100 Filialen. Die Kanadier versprachen Milliarden-Investitionen und neue Ideen.

Shopping - frischer Wind oder Krise? Lange Erfahrung... ... kann Hudson's Bay vorweisen: Die Firmengeschichte geht bis ins Jahr 1670 zurück, Kerngeschäft war der Pelzhandel mit Trappern. 2013 übernahm Hudson's Bay für 2,9 Milliarden US-Dollar den amerikanischen Kaufhaus-Konzern Saks Fifth Avenue. Für den ist das Geschäft mit vergünstigter Ware, englisch "off-price", ein alter Hut. Das erste "Saks Off 5th" eröffnete 1990.

Shopping - frischer Wind oder Krise? Die Konkurrenz im Blick Ob die Kombination aus schicken Läden mit günstigen Preisen auch in Deutschland Erfolg haben wird, muss sich zeigen. Hierzulande findet man Outlet-Stores meist auf der grünen Wiese. In den Innenstädten ist vor allem TK Maxx präsent, dessen Läden bestenfalls schlicht sind. Auch der angeschlagene Kaufhof-Konkurrent Karstadt wittert eine Chance und will bald ein Outlet-Experiment wagen.

Shopping - frischer Wind oder Krise? Autsch, Couch-Shopping "Durch neue Konzepte wie 'Saks Off 5th' wird nicht mehr verkauft", glaubt Branchenkenner Joachim Stumpf von der Münchner Handelsberatung BBE. "Der Verdrängungswettbewerb im deutschen Textilhandel wird lediglich noch verstärkt." Keine gute Nachricht für klassische Warenhäuser, die schon seit Jahren Kunden verlieren - die shoppen zunehmend online.

Shopping - frischer Wind oder Krise? Große Pläne, schlechte Zahlen Rund 40 "Saks Off 5th"-Geschäfte will Hudson's Bay in den kommenden Jahren in Deutschland eröffnen. Das erfordert große Investitionen, doch das Geld ist knapp. Im abgelaufenen Geschäftsjahr machte der Konzern 360 Millionen Euro Verlust. Probleme macht ausgerechnet die Discount-Sparte mit "Saks Off 5th" und dem gerade erst übernommenen US-Onlinehändler Gilt. Autorin/Autor: Andreas Becker



bea/hb (dpa, reuters, dpa, wiwo, sz)