Eine Katze sitzt in dem Diorama eines japanischen Restaurants im Vergnügungspark Ninja Kingdom in der Nähe Osakas. Das Konzept der Cat Cafés fand seinen Ursprung in Japan und hat in den letzten Jahren weltweit an Popularität gewonnen. Diese besonderen Cafés bieten Gästen nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch die Gesellschaft von Katzen. Doch was macht Cat Cafés eigentlich so besonders?