Katholischer Gottesdienst an Fronleichnam, 16.06.2022 aus der Kapelle der Schwestern vom armen Kinde Jesus, Aachen

An Fronleichnam feiert die Kirche den Glauben an die Gegenwart Jesu Christi in den Gaben von Brot und Wein. Dieser Glaube geht zurück auf das Letzte Abendmahl, als Jesus den Jüngern erklärte, in diesen Gaben mitten unter ihnen zu bleiben, wann immer sie dieses Mahl in Erinnerung an ihn miteinander feierten. Generalvikar Frick wird sich in seiner Predigt dem Geheimnis des Festes nähern, das mit seiner jahrhundertealten Tradition auch in Zeiten des Umbruchs für viele Christen zum Kern ihres Glaubens dazu gehört.

Die Kapelle ist die ehemalige Klosterkirche der Schwestern vom armen Kinde Jesus. Diese Ordensgemeinschaft ist Mitte des 19. Jahrhunderts von der Aachener Bürgertochter Clara Fey gegründet worden – als Antwort auf die soziale Not der Zeit. Clara Fey wurde 2018 seliggesprochen. Ihr Grab befindet sich seit dem in dieser Kapelle.

Für die musikalische Gestaltung des feierlichen Gottesdienstes sorgt das Vokalensemble Aachener Dom unter der Leitung von Domkapellmeister Berthold Botzet. Die Orgel spielt Peter Schulz.

Zelebrant ist der Generalvikar des Bistums Aachen Andreas Frick. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes hat Domvikar Peter Dückers.