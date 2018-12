Katholischer Gottesdienst am Dienstag, 1. Januar 2019 aus der Pfarrkirche St. Lamberti in Münster live im DLF ab 10.05 Uhr

Der feierliche Gottesdienst wird musikalisch gestaltet von Prof. Tomasz Adam Nowak an der Orgel.

Die Kirche feiert am Neujahrstag vor allem den Octavtag von Weihnachten und das Hochfest der Gottesmutter Maria. Im Evangelium steht der Besuch der Hirten an der Krippe von Betlehem im Vordergrund. Pfarrer Ziegler verbindet diese Erzählung in seiner Predigt mit einer ihm liebgewonnen Legende der eilenden Hirten und stellt fest: Die Menschen können in unterschiedlichen Geschwindigkeiten beim Kind in der Krippe ankommen, Hauptsache jedoch sei, dass sie sich auf den Weg machen.

Die Stadt Münster liegt in Nordrhein-Westfalen und hat rund 313.000 Einwohner. Die Stadt an der Münsterschen Aa liegt zwischen Dortmund und Osnabrück im Zentrum des Münsterlandes. Bekannt ist Münster als Fahrradstadt sowie für seine nach dem Zweiten Weltkrieg zu Teilen rekonstruierte historische Altstadt.

Die Pfarrkirche St. Lamberti ist ein herausragender Hallenbau der Spätgotik in Westfalen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts schmückt sie ein neugotischer Turm. Er ist dem des Freiburger Münsters oder des Kölner Doms nachempfunden.

Gegründet wurde St. Lamberti im 11. Jahrhundert als Stadt-und Marktkirche an der Kreuzung von vier wichtigen Handelsstraßen. Das ungewöhnliche Patronat des Heiligen Lambert von Maastricht geht auf die guten Beziehungen der Münsteraner zu niederländischen Kaufleuten zurück. Als Bürgerkirche bildete St. Lamberti über Jahrhunderte den Gegenpol zum bischöflichen St.-Paulus-Dom.

Markant hängen an der Südseite des Turmes drei Käfige. Sie erinnern an die Wirren des münsterschen Täuferreiches. Heute sind sie der Stadt Mahnmal gegen religiösen Fundamentalismus.

Im Trubel der geschäftigen Einkaufsstraßen ist St. Lamberti ein Ort der Stille und des Gebets, der von vielen Menschen besucht wird.