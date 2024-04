Katholischer Gottesdienst am 5.Mai 2024

Am 5.Mai 2024 überträgt der DLF live ab 10:05 Uhr den katholischen Gottesdienst aus der Kirche St. Konrad in Stuttgart.

Der katholische Gottesdienst im Deutschlandfunk am Sonntag, dem 5. Mai 2024, wird ab 10:05 Uhr live aus der Kirche St. Konrad in Stuttgart übertragen. Zelebrant ist Pfarrer Thomas Steiger. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Pfarrer Wolfgang Metz.



St. Konrad gehört zu der Gesamtkirchengemeinde der Stuttgarter Innenstadt. Die Kirche befindet sich an einem exponierten Platz unterhalb der Villa Reitzenstein, dem Sitz der Regierung von Baden-Württemberg.



Pfarrer Steiger und das Gottesdienstteam werden sich in dieser Heiligen Messe dem großen Thema „Liebe“ widmen. „Wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott“, so heißt es im Ersten Johannesbrief, aus dem im Gottesdienst gelesen wird. Pfarrer Steiger wird in seiner Predigt die verschiedenen Formen der Liebe näher beleuchten und dabei feststellen: „Ich kann lieben. Aber tue ich’s auch? Und wie stelle ich es an?“



Die musikalische Leitung hat Florian Wolf, der auch die Orgel spielt. Dazu wird das Vocalensemle „Calens“ musikalisch unterstützen.