Katholischer Gottesdienst am 21. Juli 2024

Aus der Pfarrkirche St. Sebastian im Würzburger Stadtteil Heuchelhof überträgt der DLF am 21. Juli ab 10.05 Uhr live den katholischen Gottesdienst. Zelebrant ist Pfarrer Stefan Michelberger.

Anfang der 1970er Jahre entstand am südlichen Stadtrand von Würzburg dieser neue Stadtteil. Dessen Aufbau war von Anfang an eng verwoben mit dem Aufbau der Kirchengemeinde. Am zentralen Platz und Mittelpunkt befindet sich die Kirche St. Sebastian. Im Laufe der Jahre entwickelte sich ein pulsierender Stadtteil, der geprägt ist von einer Vielzahl von unterschiedlichen Nationen und Kulturen, Schulen und sozial-caritativen Einrichtungen. Dies wird auch im Gottesdienst spürbar.

Die Orgel spielt Annegret Quast. An der Klarinette ist Konrad Zellmer zu hören. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Dietmar Kretz.