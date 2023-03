Katholischer Gottesdienst am 19.03.2023 aus der Pfarrkirche St. Bonifatius in Kassel

Dieser vierte Fastensonntag ist auch unter dem lateinischen Namen „Laetare“, auf Deutsch „freue dich“, bekannt. Wie kann diese Freude angesichts der Kriege, Naturkatastrophen und des Hungers in der Welt bei uns ankommen? Dieser Frage widmet sich Pfarrer Lemmer in seiner Predigt. Er ist überzeugt: Auch und gerade heute hat das Evangelium die Kraft, Menschen die Augen zu öffnen. Augen, die Leid und Unrecht sehen, damit Menschen die Welt zum Positiven verändern können. Das sei die Zusage Gottes, so der Pfarrer.

Die Pfarrkirche St. Bonifatius ist eine in den späten 1950er Jahren erbaute Saalkirche. Sie gehört zur Innenstadtpfarrei der nordhessischen Stadt und liegt im Stadtteil Wesertor. Zur musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes trägt der Kirchenchor der Gemeinde St. Elisabeth unter der Leitung von Jarol Vereb bei. Der Chor wird durch eine Oboe und ein E-Piano unterstützt. Regionalkantor Thomas Pieper spielt die Orgel beim Gemeindegesang.

Zelebrant ist Pfarrer André Lemmer. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Nina Roth.