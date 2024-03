Katholischer Gottesdienst am 17.März 2024

Den katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St.Kilian in Nierstein überträgt der Deutschlandfunk am 17.März ab 10.05 Uhr. Zelebrant ist Pfarrer Thomas Catta.

Zum fünften Fastensonntag überträgt der DLF am 17. März 2024 ab 10.05 Uhr live den katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Kilian in Nierstein. Zelebrant ist Pfarrer Thomas Catta. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Martin Wolf.

Nierstein liegt in Rheinhessen, 10 km südlich von Mainz. Die St. Kilianskirche liegt hoch über dem Rhein inmitten der Weinberge der berühmten Lage „Roter Hang“. In vorchristlicher Zeit stand an gleicher Stelle ein römischer Merkurtempel. Die Ursprünge der Kirche reichen zurück bis in die fränkische Zeit. Ältester Teil des heutigen Kirchenbaus ist der mächtige Chorturm aus dem 12.Jahrhundert; Wahrzeichen des Weinstädtchens Nierstein.

Pfarrer Catta wird in seiner Predigt versuchen, den Sinn des Evangeliums, das an diesem Sonntag verlesen wird, für die heutige Zeit herauszustellen. Darin wird von der Erweckung des Lazarus erzählt. Das Wort, das Jesus seinem toten Freund zuruft - „Komm heraus“ -, sieht Pfarrer Catta dabei als Schlüsselwort auch für uns heute.

Die Heilige Messe wird musikalisch begleitet vom Kilians-Chor Nierstein unter der Leitung von Frank Häser. Die Orgel spielt Thorsten Weber.