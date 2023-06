Menschen erreichen, Impulse setzen - dazu die Neugier, die Zusammenhänge in Politik und Gesellschaft zu ergründen: Das ist es, was Katharina Kroll antreibt. Viele Jahre hat sie als Korrespondentin Politik aus nächster Nähe erlebt, in Berlin und Brüssel. Wie gestalten die Menschen in Deutschland ihr Zusammenleben und was davon ist für die Nutzer im Ausland interessant? Diese Frage steht heute im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Katharina Kroll will den Medienwandel journalistisch gestalten und die Präsenz auf den Social-Media-Kanälen stärken.