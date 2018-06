NIEDERLANDE

Voetbal International: "Deutschland blamiert sich und scheitert in der Vorrunde. Der Titelverteidiger verliert an einem historisch spannenden Tag gegen Südkorea. Das Tempo des Weltmeisters war viel zu niedrig, um die Verteidigung Südkoreas ins Wanken zu bringen. Außerdem fehlte der Einfallsreichtum."

De Telegraaf: "ALLES IST VORBEI! (auf deutsch) - Der Fluch der Weltmeister erwischt auch die Deutschen."

ENGLAND

The Sun: "Nein. Nein. Nein. Der Titelverteidiger fliegt nach einer trostlosen Niederlage aus dem Turnier. Jeder Engländer auf dem Planeten wird niemals müde werden - egal wie es hier mit den Three Lions weitergeht - dieses Ergebnis immer wieder fröhlich herauszukramen."

The Guardian: "Der Titelverteidiger scheidet krachend in der Gruppenphase aus. Die Welt endet also nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern."

Daily Mail: "Das Undenkbare ist passiert. Deutschland, der Titelverteidiger, die quasi offizielle Turniermannschaft, ist ausgeschieden. Ihr vergeblicher Versuch, Südkorea zu bezwingen, kombiniert mit Schwedens ungefährdetem Sieg, sorgt dafür, dass Löws Männer erstmals seit 80 Jahren die WM nach der Gruppenphase verlassen."

SPANIEN

Marca: "Katastrophales Deutschland, historischer K.o. des Weltmeisters. Das Wunder von Kroos gegen Schweden hatte keinen Bestand, weil episch nicht immer funktioniert. Es ist eine der größten Überraschungen in der WM-Geschichte."

AS: "Deutscher Niedergang. Sie fahren nach Hause. Nach Italien und Spanien war nun Deutschland an der Reihe, den Fluch des Weltmeisters zu erleiden. Es ist das größte Versagen in der deutschen WM-Geschichte."

EL Mundo Deportivo: "Ein Sturz für die Geschichte. Der Fußball wird sich für immer an diesen Tag erinnern. Deutschland, der große Champion der Welt, so viele Male in der Lage, von den Toten aufzustehen, um uns daran zu erinnern, dass in diesem Sport, was auch immer passiert, sie immer gewinnen. "

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Sensationelles Ausscheiden des Weltmeisters, die Deutschen fahren nach Hause. Deutschland hat jetzt sein Korea."

La Repubblica: "Die Überraschung. Auch die Deutschen haben jetzt ihr Korea: 2:0, deutscher Zusammenbruch, der Champion ist raus. Der Titelverteidiger kam nie ins Spiel."

FRANKREICH

L'Equipe: "Unglaublich, aber wahr: Deutschland fliegt in der ersten Runde raus! Der amtierende Weltmeister konnte Südkorea nicht besiegen. Schlimmer noch: Sie wurden in der Verlängerung geknackt und sahen ihre Hoffnung auf das Achtelfinale im Himmel von Kasan verschwinden."

BELGIEN

De Standaard: "Deutsches Drama in Russland. Der Titelverteidiger scheidet nach einer peinlichen Niederlage aus. Was für ein Ende, was für ein Überraschung."

De Morgen: "Titelverteidiger Deutschland muss nach einer Blamage nach Hause. Deutschland spielte bei der gesamten WM gegen sich selbst. Von dem attraktiven Angriffsspiel, mit dem Deutschland 2014 den WM-Titel holte, war in Russland nichts zu sehen."

La Derniere Heure/Les Sports: "Der Spruch, dass Deutschland am Ende immer gewinnt, ist nichts mehr wert. Die Folge eines zu großen Drucks, vielleicht aber auch des fehlenden Zusammenspiels zwischen der alten und der jungen Generation, die noch vor einem Jahr den Confed Cup gewonnen hatte."

BRASILIEN

Folha de Sao Paulo: "Das WM-Aus der Deutschen schon in der Vorrunde ist ein historisches Ereignis in der Geschichte des Landes. Mit Özil und Khedira im Mittelfeld existiert die Schnelligkeit, mit der Deutschland Brasilien 2014 im Mineirao überrollt hat, nicht mehr."

Estado de Sao Paulo: "Südkorea rächt Brasilien. Deutschland schrieb eine der beschämendsten Kapitel in seiner Fußballgeschichte."

Zero Hora: "Deutschland macht sich lächerlich."

ARGENTINIEN

La Nacion: "Historisches Versagen der Deutschen. Aus in der WM-Vorrunde. Ein großer Bumms: Deutschland ist das erste Opfer der vielen Fußball-Großmächte, die Gefahr liefen auszuscheiden. Gestern hagelte es in Kasan. Heute fiel den Deutschen der Himmel auf den Kopf."

Clarin: "Der deutsche Mythos ist beendet. Niemand ist unantastbar oder unschlagbar. Der Fall Deutschland in Russland geht in die Geschichte ein."

MEXIKO

Record: "Gracias, Corea! Seit 2002, mit Ausnahme Brasilien bei der WM 2006, lieferten die amtierenden Monarchen Vorstellungen zum Vergessen."

Esto: "Südkorea, Bruder, du bist schon Mexikaner. Drei mittelmäßige Partien, den Deutschen fehlte es klar an Fußball."

ÖSTERREICH

Kronenzeitung: "WM-Blamage! Deutschland muss die Koffer packen. Damit hat vor der Weltmeisterschaft in Russland wohl niemand gerechnet! Deutschland hat eine historische Schmach erlitten."

Standard: "Ausgeweltmeistert: Deutsches WM-Out nach 0:2 gegen Südkorea. Titelverteidiger muss nach einer blutleeren Vorstellung die Heimreise antreten."

SCHWEIZ

Blick: "Mega-Blamage! Gruppenletzter! Weltmeister Deutschland fährt nach Hause. Die Riesen-Sensation ist Tatsache! Südkorea schlägt Deutschland 2:0 - der Titelverteidiger muss schon nach der Gruppenphase die Koffer packen."

Neue Zürcher Zeitung: "Deutschland hat den Generationenwechsel nicht geschafft. Im Team fehlt es an Leader-Figuren und auch an Ideen."

