In der Vergangenheit hat der Prager Zoo bereits erfolgreich Przewalski-Pferde in der Wüste Gobi in der Mongolei angesiedelt, zu denen auch diese Exemplare gehören. Die Tiere sind gut an die extremen Bedingungen der zentralasiatischen Steppen angepasst: Przewalski-Pferde sind sehr widerstandsfähig. Sie können sowohl in eisiger Kälte als auch in extremer Hitze leben.