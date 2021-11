Kapverdisches Lebensgefühl in Portugal

Seit Jahrzehnten siedeln Migranten von den Kapverden am Rand von Lissabon - in Cova da Moura. Lange Zeit hatten Lissabonner aus Angst keinen Fuß in das Viertel gesetzt. Doch die kapverdische Kultur zieht Touristen an.