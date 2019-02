Kann erneuerbare Energie Ugandas Ruwenzori Gletscher retten?

Projektziel: 100% Ökostrom im Distrikt Kasese in Uganda bis 2020.

Projektumsetzung: Nicht nur Haushalte, sondern auch Krankenhäuser und Schulen sollen auf erneuerbare Energien umstellen – vor allem auf Sonnenenergie. Und auch die Wasserkraft soll ausgebaut werden. Zusätzlich wollen der Bürgermeister und die Verwaltung des Distrikts energieeffizientere Öfen etablieren. Und natürlich Bäume pflanzen.

Projektumfang: Im Distrikt Kasese im Südwesten Ugandas leben knapp 700.000 Menschen in fast 400.000 Haushalten. Das Projekt soll sie alle erreichen.

Vermiedene Emissionen: 58.786 Tonnen CO2 sollen nach der Umsetzung des Projekts jährlich eingespart werden.

"Menschen des Schnees" – so nennen sich die Bewohner der Region am Fuße der Ruwenzori Berge in Uganda. Den schneebedeckten Bergen verdanken die Menschen nicht nur ihren Namen, sondern auch ihre Lebensgrundlage: das Schmelzwasser. Dank des Wassers können sie hier das ganze Jahr ihre Felder bestellen aber infolge des Klimawandels schmilzt der Schnee jetzt viel zu schnell und könnte bald ganz verschwunden sein.

Statt tatenlos zuzusehen, haben die Menschen im Distrikt einen Entschluss gefasst: Bis 2020 wollen sie sich komplett aus erneuerbaren Energien versorgen. Vielleicht kann das den Schnee retten. Werden sie ihr Ziel erreichen?

Ein Film von Lea Albrecht