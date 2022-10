Projekt Zukunft

Kalte Gletscher: Wie altes Eis Geschichte bewahrt

In den Alpen nagt die Erderwärmung an den Gletschern. Im Sommer 2022 sind sie dort stärker geschmolzen als je zuvor. Damit schmilzt auch eine Chronik der Klimageschichte dahin. Ein Forschungsteam möchte die retten und bohrt sich in die eisige Vergangenheit.