Kagawa trifft nach 18 Sekunden

Es ist die 81. Spielminute beim Duell zwischen Antalyaspor und Besiktas Istanbul. Shinji Kagawa, der in der Winterpause von Borussia Dortmund auf Leihbasis in die türkische Liga gewechselt war, wartete ruhig an der Seitenlinie auf seine Einwechslung. Der Japaner klatscht mit Teamkollege Adem Ljajic ab und läuft auf das Spielfeld. Rund 30 Meter vor dem Strafraum wird Kagawa angespielt, dribbelt ein paar Meter und zieht ab - das 5:1 für Besiktas! Der Ex-Dortmunder brauchte ziemlich genau 18 Sekunden für sein erstes Tor im neuen Trikot. Zwei Minuten später erhöhte er sogar auf 6:1.

Erst am Donnerstag war der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund in die Türkei gewechselt. "Die Tore beweisen, dass der japanische Star eine wertvolle Ergänzung für Besiktas für die zweite Saisonhälfte sein wird", hieß es auf der Website des Vereins. Die Mannschaft von Trainer Senol Günes, bei der der frühere Mainzer und Liverpooler Loris Karius im Tor stand, verbesserte sich auf den dritten Tabellenplatz. Der BVB hat Kagawa bis Saisonende an Istanbul ausgeliehen.