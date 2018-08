Künstler wollen Mauer in Berlin wieder aufbauen

Zehn Gründe für Berlin

Berlin ist grün

Über 2500 Parks gibt es in Berlin, aber die New York Times hat den kleinen Prinzessinnengarten in Kreuzberg zu den Top-Ten-Sehenswürdigkeiten in Berlin ernannt. Mitten in der Stadt wachsen 500 Gemüsesorten, angebaut von hunderten Freiwilligen, die diese einst verwahrloste Fläche in einen Nutzgarten verwandelt haben. Ein Gemeinschaftsprojekt, das sich in eine Touristenattraktion verwandelt hat.