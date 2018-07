Kölner Dom wurde zum Kletterturm

Zehn Gründe für Köln

Brauhaus - Traditionsbier Kölsch

In den Brauhäusern offenbart sich ein Stück Kölner Lebensart: Gäste genießen hier ihr Kölsch. Es darf nur in Köln und Umgebung hergestellt werden. Serviert wird das helle Bier in der Kölschstange, einem schmalen 0,2-Liter-Glas. Dazu passen deftige Kölner Spezialitäten wie "Himmel und Äad", ein Gericht mit Kartoffelbrei, Apfelmus und Blutwurst.