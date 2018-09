Kölner Dom leuchtet für den Frieden

Leuchtendes Denkmal für den Frieden: Der Kölner Dom

Dona Nobis Pacem

"Dona Nobis Pacem", Gib uns Frieden, so lautet das Motto der diesjährigen Domwallfahrt. Die Gäste sollen die Lichter und Geschehnisse fotografieren und ihre Bilder an Freunde in die Welt schicken. Kurator Helmut M. Bien hofft, dass die Bilder im Kopf und in den Kameras Hoffnung und Optimismus für die Zukunft bringen.