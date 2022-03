Was die Meisterwerke von Käthe Kollwitz erzählen

Eine Frau, die um ihr Kind trauert, ein Bauer, der im Schweiße seines Angesichts einen Pflug übers Feld zieht, ein ärmlich gekleideter Taschendieb, der einen wohlsituierten Passanten bestiehlt: Käthe Kollwitz hat eindringliche Meisterwerke geschaffen, die noch heute berühren. Im ihr gewidmeten Museum in Köln kann man der Malerin und Bildhauerin jetzt über die Schulter schauen - in der Ausstellung "Kollwitz Kontext - Das Werk hinter den Meisterwerken".



Und schnell wird klar: Auch die weltberühmte Künstlerin hat mal klein angefangen. Man sieht zum Beispiel Skizzen, in denen sie sich in Augen-, Nasen- und Mundpartien übt. Mal zeichnet sie ihre Hand, dann einen Stuhl oder Regenschirm. Um spontan ihre schlafende Schwester Lise zu porträtieren, zerreißt sie einen Bogen Papier mit einem Aquarell, das sie gerade zur Hand hat. Was darauf wohl zu sehen gewesen wäre? Die Besucher können nur spekulieren.

"Nie wieder Krieg": Die Meisterwerke der Käthe Kollwitz Zur Künstlerin berufen Käthe Kollwitz kommt am 8. Juli 1867 als fünftes Kind von Katharina und Carl Schmidt in Königsberg (heute Kaliningrad) zur Welt. Schon als Kind will sie Künstlerin werden. Doch da sie ein Mädchen ist, bleibt ihr die klassische Akademieausbildung verwehrt.

"Nie wieder Krieg": Die Meisterwerke der Käthe Kollwitz Förderung durch den Vater Käthe Kollwitz' Vater entdeckt ihre zeichnerische Begabung. Er ist auch bereit, ihre Ausbildung zu fördern. Sie erhält ersten Unterricht in Königsberg bei dem Maler Gustav Naujok und dem Kupferstecher Rudolf Mauer. Später besucht sie teure Privatschulen in München und Berlin, wo sie Gleichgesinnte trifft. Die sogenannten "Malweiber" werden wichtige Verbündete für die junge Künstlerin.

"Nie wieder Krieg": Die Meisterwerke der Käthe Kollwitz Selbstbewusste Frau Als sie ihren künftigen Mann in Berlin kennenlernt, den Arzt Karl Kollwitz, den sie 1891 heiratet, will sie kein bürgerliches Leben führen. Sie hat Glück: Karl wirft ihr keine Steine in den Weg. In der gemeinsamen Wohnung richtet sie sich bald ihr erstes Atelier ein. Wegen des Platzmangels entscheidet sie sich, mit Druckgrafiken zu arbeiten.

"Nie wieder Krieg": Die Meisterwerke der Käthe Kollwitz Offen für das Elend der Zeit Käthe Kollwitz ist eine wichtige Zeitzeugin. Nicht nur in ihren zahllosen Zeichnungen und Grafiken hält sie das Leben der Kellerkinder der Gesellschaft fest. Auch in ihrem Tagebuch und Plakaten beschreibt sie das Schicksal des Proletariats. Besonders interessiert sie sich für Frauen, die sich damals meist allein um den Nachwuchs kümmern müssen.

"Nie wieder Krieg": Die Meisterwerke der Käthe Kollwitz Tabubrecherin Ob im Zyklus Weberaufstand oder Bauernkrieg - Käthe Kollwitz wagt sich als erstes, drastische Themen bildnerisch darzustellen. Sie schreckt dabei nicht vor Tabus zurück. Eine Zeichnung des "Bauernkrieges" zeigt eine Vergewaltigung. In der Radierung "Not" (Bild) beugt sich eine Mutter über ihr totes Baby.

"Nie wieder Krieg": Die Meisterwerke der Käthe Kollwitz Schwarz-weiß als Lebensaufgabe Durch die Lektüre der kunsttheoretischen Schrift "Malerei und Zeichnung" von Max Klinger erhält Käthe Kollwitz den entscheidenden Impuls, sich der Grafik zu widmen. Das Düstere entwickelt sie zu ihrer Sprache, mit der sie versucht, Leid und Trauer zum Ausdruck zu bringen.

"Nie wieder Krieg": Die Meisterwerke der Käthe Kollwitz Hinwendung zur Plastik Schon zu Lebzeiten wird die Qualität ihrer Arbeit erkannt und auch geschätzt. 1904 besucht sie ihr großes Vorbild Auguste Rodin in dessen Atelier in Paris. In der Tasche hat sie ein Empfehlungsschreiben, das ihr bescheinigt, "eine der bedeutendsten Künstlerinnen Deutschlands" zu sein. Im Bild ist ihre Skulptur "Pietà" zu sehen.

"Nie wieder Krieg": Die Meisterwerke der Käthe Kollwitz Schwerer Schicksalsschlag Das Jahr 1914 wird zum Wendepunkt für Käthe Kollwitz. Ihr jüngerer Sohn Peter meldet sich für den Einsatz im Ersten Weltkrieg. Er ist erst 18 Jahre alt, als er drei Wochen nach Kriegsbeginn, am 22. Oktober, in Belgien fällt. Für die Mutter ist das ein Schicksalsschlag, von dem sie sich nicht mehr erholen wird. Sie selbst hatte Peter geholfen, den Vater zu überzeugen, ihn gehen zu lassen.

"Nie wieder Krieg": Die Meisterwerke der Käthe Kollwitz Trauer der Eltern Zu ihrem Sohn Peter hatte Kollwitz ein besonders inniges Verhältnis, wie sie in ihrem Tagebuch schreibt. Als er im Krieg fällt, ist ihre Trauer groß - sodass sie sich auch in ihrer Kunst damit auseinandersetzt. Schließlich entscheidet sie sich, ein Denkmal für den geliebten Sohn zu schaffen, das erst 1932 seinen Abschluss in dem Mahnmal "Die trauernden Eltern" finden wird.

"Nie wieder Krieg": Die Meisterwerke der Käthe Kollwitz Malverbot im NS-Regime Käthe Kollwitz befasst sich schon 1920 mit Hitlers "Mein Kampf". Sie hat eine Vorahnung, dass es erneut zu einem Krieg kommen wird. Gemeinsam mit dem Schriftsteller Heinrich Mann engagiert sie sich bei den Wahlen am 5. März 1933 für den Zusammenschluss der linken Parteien. Ab 1936 darf sie nicht mehr ausstellen. Am 22. April 1945, wenige Tage vor Kriegsende, stirbt Käthe Kollwitz in Moritzburg. Autorin/Autor: Sabine Oelze



Die Geschichten hinter den Werken

Anlass und Orientierungspunkt der Schau ist der im März erschienene Katalog "Käthe Kollwitz - Der Werküberblick 1888-1942", herausgegeben von Hannelore Fischer. "Es war mir wichtig, dass sich alle intensiv mit Kollwitz auseinandersetzen", sagt Fischer, die sich nach über 30 Jahren als Leiterin des Käthe Kollwitz Museums in den Ruhestand begibt.



Der Name der Ausstellung ist Programm: Kunsthistorische Abhandlungen neben den Exponaten sucht man in "Das Werk hinter den Meisterwerken" vergebens. Stattdessen können die Besucherinnen und Besucher Anekdoten über die Entstehung der Arbeiten nachlesen. "Wir sind an die Schubladen gegangen", erklärt Kollwitz-Expertin Fischer: "Die Geschichten, die wir hier erzählen, bleiben nicht an der Oberfläche."

Museumsdirektorin Hannelore Fischer hat sich über 30 Jahre lang intensiv mit Kollwitz Werk beschäftigt

Ein Beispiel: Kollwitz zeichnete die "Liebesszene I" (1909/1910) auf die Innenseite eines doppelten Papierbogens. Im Laufe der Jahre übertrugen sich die Umrisse des Liebespaares durch das abgesonderte Fett in der schwarzen Farbe auf die andere Seite des Bogens. Der Zahn der Zeit hat also kunstvoll seine ganz eigene Geschichte erzählt und sich mit dieser auf der Innenseite des Papierbogens verewigt.

Wie man mit einem Handgriff aus für einen Perspektivenwechsel sorgen kann, zeigt ein weiteres Beispiel: Die Kohle-Lithographie eines sich umarmenden Liebespaars (1909/1910) war ursprünglich als Hochkant-Format zu sehen. Aufgrund der sich leicht abstützenden Handhaltung des weiblichen Körpers hängt die Liebesszene nun im Querformat an der Wand und ermöglicht eine andere Lesbarkeit des Werkes.



Kollwitz: Nie wieder Krieg

Käthe Kollwitz, geboren im Jahr 1867, verarbeitete viele Schicksalsschläge in ihren Werken. Sie erlebte beide Weltkriege, in denen sie ihren Sohn Peter und ihren Enkel verlor. Die Graphiken, Zeichnungen und Skulpturen der Künstlerin gehen unter die Haut. "Kollwitz kommt immer sehr nahe, es gibt auch Leute, die plötzlich anfangen zu weinen, wenn sie vor den Werken stehen. Ich kenne niemanden, der unberührt aus diesem Museum geht", erzählt Hannelore Fischer.

Käthe Kollwitz verarbeitete die Traumata ihrer Generation in der Kunst

Wie aktuell Kollwitz' Werk sei, zeige ein frühes Werk von ihr: "Zurzeit wird oft das Plakat 'Nie wieder Krieg' angefragt." Die Kreide-und-Pinsellithographie (1924), von Kollwitz als Plakat zum Mitteldeutschen Jugendtag in Leipzig von 02. bis 04. August 1924 erstellt, ist in der Schau ebenfalls zu sehen: im Entstehungsprozess als Vorlage noch ohne Schriftzug.

Kollwitz' Werke berühren

Sogar kleinen Geheimnissen von Kollwitz können die Besucher und Besucherinnen in der Ausstellung auf die Spur kommen: Auf den Blatträndern der gewohnten Passepartouts, die dem Betrachter normalerweise verborgen bleiben, sind - wie bei dem "Selbstbildnis en face" (1910) - Arbeitsspuren zu erkennen. Die kleinen Striche und Überbleibsel abgewischter Finger geben einen Einblick in Kollwitz Zeichentechnik.

Zu den Ausstellungsstücken gehören neben Skizzen und Vorzeichnungen auch Rückseiten bekannter Werke, auf denen sich jedoch nicht nur Käthe Kollwitz selbst verewigte: Auf der Rückseite eines Portraits ihres Sohnes Hans (1903) sind aquarellierte Pflanzenblätter zu sehen. Doch was man für Farbexperimente der Mutter halten könnte, stellt sich vermutlich als das Werk des zehnjährigen Hans Kollwitz heraus. Aufschluss darüber gibt die abgehackt geschnittene obere Blattkante - durch eine Schere von Kinderhand geführt.

Auch privatere Exponate wie Originalbriefe und Fotos zeigt die Schau. In einem Glaskasten liegen sogar Postkarten aus. Sie zeigen ein Selbstbildnis Käthe Kollwitz‘, dessen Gesicht bereits durch das Leben gezeichnet scheint. Die Künstlerin selbst verschickte diese einzigartigen Grüße 1937 als Dank an ihre Freunde und Bekannte kurz nach ihrem 70. Geburtstag.



Auf 304 Seiten informiert dieser Katalog ausführlich über Käthe Kollwitz' Schaffen

Nicht nur bei dieser Werkauswahl lohnt es sich, bei Kollwitz genauer hinzuschauen: "Viele Leute entdecken erst beim zweiten Mal, wenn sie wieder kommen, die große Zeichnerin und die hohe Qualität ihrer Druckgraphik", so Museumsdirektorin Fischer. "Kollwitz Kontext" gewährt einen neuen Blick hinter die Meisterwerke. "Kollwitz ist nicht nur die dunkle Künstlerin, die diese düsteren Werke macht, auch wenn sie in Schwarz-Weiß sind", so Fischer. "Da ist auch viel Leben drin, viel Zärtlichkeit und viel Nähe."

Die Ausstellung "Kollwitz Kontext - Das Werk hinter den Meisterwerken" läuft bis zum 19. Juni 2022 im Käthe Kollwitz Museum Köln. Die Monographie "Käthe Kollwitz - Der Werküberblick 1888-1942" von Hannelore Fischer erschien im März 2022.