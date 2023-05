Jung und laut - Rapperinnen in Kaschmir

Der Vorwurf: Rapperinnen würden "vulgäre westliche Kultur" in der von Männern dominierten Gesellschaft verbreiten. Unter dem Künstlernamen Yung Illa tritt die 17-jährige Nisar als eine der ersten weiblichen Hip-Hop-Künstlerinnen der Region auf. Ihre Eltern lehnten ihre Entscheidung ab, professionelle Rapperin zu werden, und auch außerhalb der Familie stieß sie auf Widerstand, aber sie gab ihre Leidenschaft nicht auf. Und inzwischen sind die jungen Rapperinnen Vorbild für andere, die mit starren gesellschaftlichen Erwartungen brechen.

Eine Reportage von Akanksha Saxena.

