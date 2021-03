Julian Brandt lässt den BVB gegen Hertha BSC jubeln

So richtig konnte Julian Brandt sein Glück nicht fassen. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund zog aus Ermangelung an Abspielmöglichkeiten einfach mal aus gut 27 Metern ab. Ein ungefährlicher Allerwelts-Schuss, den Rune Jarstein wohl bei 99 von 100 Versuchen mühelos fängt. Aber dieses Mal flog der flatternde Ball am Hertha-Torhüter vorbei in die Maschen zum 1:0 (54.). Erst das zweite Saisontor des 24-Jährigen.

Am Ende zeigte die Anzeigetafel im Dortmunder Stadion ein 2:0 (0:0) für den BVB gegen die stark abstiegsbedrohten Berliner an. Youssoufa Moukoko erzielte in der Nachspielzeit den Endstand. Bei den Berlinern ging so gut wie alles schief an diesem Samstagabend. Zu allem Überfluss bekam Vladimir Darida auch noch die Rote Karte (80.) nach einem rüden Foulspiel an Marco Reus gezeigt.

Fleißig aber mutlos

Es war ein dringend erforderlicher Sieg des BVB, der damit im Kampf um die Champions League dabei bleibt. Julian Brandt war der Büchsenöffner für das Dortmunder Spiel gegen die Hertha. Eine Rolle, für die er einst im Sommer 2019 aus Leverkusen zur Borussia für 25 Millionen Euro geholt wurde - und die er viel zu selten ausfüllt. Auch gegen die Hertha spielte Brandt sehr lange sehr unauffällig und wurde seinem Talent, das ihn sogar zum Nationalspieler machte, kaum einmal gerecht.

Fleißig, aber mutlos, bemüht, aber uninspiriert agierte er über weite Strecken der Partie. Ein Vortrag, der zur Normalität während seiner Zeit bei der Borussia geworden ist. Zuletzt fand sich der Offensivspieler immer häufiger auf der Reservebank wieder.

Julian Brandt erzielt gegen Hertha BSC seinen zweiten Saisontreffer

Bei der Borussia hoffen sie schon längere Zeit darauf, dass der junge Mann seine Fähigkeiten häufiger und am liebsten konstant auf dem Feld präsentiert. Aber bislang ist diese Liaison zwischen dem BVB und Brandt noch keine ernsthafte Liebesbeziehung geworden.

Initialzündung für die Zukunft?

In seiner Zeit in Leverkusen spielte er gegnerische Abwehrreihen gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Kai Havertz in schöner Regelmäßigkeit auseinander. Die BVB-Verantwortlichen erhofften sich, dass er sich Brandt weiter entwickelt und noch mehr Konstanz in sein Spiel bekommt. Bislang ist die Verbesserung ausgeblieben.

Beim BVB scheint er häufig gehemmt, manchmal sogar blockiert zu sein. Während Brandt in der vergangenen Saison noch acht Treffer erzielte, hat er seine Torgefahr mittlerweile weitestgehend verloren. Womöglich hat ihm dieser glückliche Treffer gegen die Berliner eine Initialzündung für die kommenden Wochen gegeben. Ein überraschendes Erfolgserlebnis hat schon manch einem Profi aus seiner persönlichen Krise geholfen. Beim BVB würden sie sich das wünschen.