Julian Brandt führt Borussia Dortmund zu sportlichen Höhen

Die roten Wangen wirken bei Julian Brandt oft so, als sei er an der Grenze seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Nur um dann zum nächsten intensiven Lauf anzusetzen und den Gegner vor Probleme zu stellen. Der Offensiv-Spieler von Borussia Dortmund war nicht nur im Spitzenspiel gegen RB Leipzig (2:1) einer der entscheidenden Spieler, die zum (Dauer-) Erfolg der Dortmunder beigetragen haben. Und die Luft ging Brandt während der gesamten 90 Minuten nicht aus.

Dank der dauerhaft überzeugenden Leistungen des 26-Jährigen haben die Dortmunder alle acht Bundesligapartien in diesem Jahr gewonnen. Vier Tore und zwei direkte Vorlagen allein im Jahr 2023. Es gibt in der Bundesliga derzeit kaum einen anderen Spieler in der Liga, der die Spiele seines Teams derart positiv beeinflusst. Nicht zuletzt deshalb befindet sich der BVB in dieser Saison auf Augenhöhe mit dem FC Bayern und ist ein ernsthafter Kandidat auf den Meistertitel.

Jugendliche Flatterhaftigkeit

"Dass Jule einfach ein fantastischer Fußballer ist, das wussten wir immer. Das hat er auch immer mal in Phasen gezeigt. Jetzt zeigt er es über einen langen Zeitraum", sagte BVB-Sportchef Sebastian Kehl jüngst. Eben genau dieser Aspekt hat die Kritiker stets auf den Plan gerufen.

Die mangelnde Konstanz im Spiel Brandts war immer ein Faktor, der Zweifel an dem Offensiv-Mann hatte aufkommen lassen. Nach spektakulären Auftritten folgten über Jahre in schöner Regelmäßigkeit zumeist deutlich schwächere Leistungen. Auch das ist ein Teil der die Qualität eines Top-Spielers ausmacht: möglichst häufig überdurchschnittliche Leistungen zu zeigen. Am besonderen und ausgeprägten Talent Brandts hatten die Experten nie Zweifel. Aber die große Frage war, ob Brandt diese jugendliche Flatterhaftgkeit noch in den Griff bekommen kann.

Angebote aus England

Aber diese Problematik scheint nun - nach gut vier Jahren im BVB-Trikot - tatsächlich der Vergangenheit anzugehören. "Jule hat sich in dieser Saison extrem entwickelt. Er ist einer unserer konstantesten Spieler. Er ist topfit und er ist immer einer der laufstärksten", sagte Dortmund-Trainer Edin Terzic kürzlich. Zudem ergänzte er: "Er bringt auch die nötige Härte in sein Spiel mit ein, da hat er einen Schritt nach vorne gemacht." Auch Bundestrainer Hansi Flick dürfte diese Entwicklung mit Freude verfolgen, schließlich gilt Brandt als Schlüsselspieler des DFB-Teams für die jüngere Zukunft.

Emre Can (l.) und Julian Brandt formen den BVB zu einem Spitzenteam

Allerdings könnte es sein, dass den Dortmundern diese Qualität bald nicht mehr in ihren eigenen Reihen haben. Brandts Vertrag in Dortmund läuft 2024 aus, Interessenten aus der äußerst zahlungskräftigen englischen Premier League, der FC Arsenal und Tottenham Hotspur, sollen bereits großes Interesse an dem BVB-Profi bekunden.

Schnelle Veränderung

Aber auch beim BVB haben sie längst gemerkt, dass sie Brandt über sein Vertragszeitende noch gut gebrauchen könnten. Dabei galt Brandt noch zu Saisonbeginn als einer der Verkaufskandidaten. So schnell kann sich alles im Profi-Fußball drehen und ändern. Bei der Borussia werden die Verantwortlichen allerdings (finanziell) große Anstrengungen unternehmen müssen, wollen sie den feinen Techniker längerfristig an sich binden. Brandt ist in einer vortrefflichen Situation, kann alles ganz entspannt auf sich zukommen lassen.

"Es gab nicht den einen Tag, an dem ich aufgewacht bin und dachte: Jetzt habe ich einen Schritt nach vorne gemacht", sagte Brandt. Er will einfach weitermachen wie bisher. Wohl genau das richtige Vorhaben.