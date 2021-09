Judoka Fethi Nourine für zehn Jahre gesperrt

Der Judoka Fethi Nourine ist vom Internationalen Judoverband (IJF) mit einer Zehn-Jahres-Sperre belegt worden. Während dieser Zeit darf der Algerier nicht mehr an Wettbewerben, die von der Internationalen Judo-Föderation und ihren Verbänden organisiert oder genehmigt wurden - beginnend am 23. Juli 2021 bis zum 23. Juli 2031 - teilnehmen. Damit dürfte die internationale Karriere Nourines beendet sein. Auch gegen Nourines Trainer, Amar Benikhlef, wurde diese Strafe ausgesprochen.

Der Grund: Der 30-Jährige Judoka hatte am Eröffnungstag seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio in der Klasse bis 73 Kilogramm kurzfristig zurückgezogen, um im Falle eines Auftaktsieges in der zweiten Runde nicht gegen den Israeli Tohar Butbul antreten zu müssen.

Politische Unterstützung für Palästina

Nurine und sein Trainer Benikhlef hatten daraufhin einem algerischen Fernsehsender gesagt, sie könnten wegen ihrer politischen Unterstützung für die Palästinenser im Nahostkonflikt nicht gegen einen Israeli antreten. "Wir haben viel gearbeitet, um die Olympischen Spiele zu erreichen", sagte Nourine damals. Bereits bei der Weltmeisterschaft 2019 hatte er sich geweigert, gegen den Israeli Butbul anzutreten.

Nourines Verhalten stehe "im totalen Gegensatz zur Philosophie" des Verbands, hatte die Internationale Judo-Föderation (IJF) zum damaligen Zeitpunkt mitgeteilt und suspendierte den Judoka und seinen Trainer Amar Benikhlef daraufhin. Das algerische Olympische Komitee erkannte den beiden ihre Akkreditierungen ab und ordnete ihre Rückreise an. Das Urteil des IJF kann noch vor dem Schiedsgericht des Sports angefochten werden.