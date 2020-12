Josh Sargent trifft, Werder Bremen siegt

Die Steine, die Josh Sargent vom Herzen gefallen sind, waren zwar nicht zu hören, auch wenn die Arena in Hannover so gut wie leer war. Aber dennoch war dem Amerikaner nach seinem Treffer zum 2:0 die riesige Erleichterung anzusehen. Zum einen, weil sein Team, Werder Bremen, mit dem 3:0 (2:0)-Erfolg von Werder Bremen gegen Zweitligist Hannover 96 am Mittwochabend das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht hat. Aber auch, weil er endlich wieder der Hauptaufgabe seines Berufes nachgegangen ist. Der US-Amerikaner ist eigentlich Stürmer und war in dieser Funktion in den vergangenen Wochen aus nicht näher zu erklärenden Gründen verhindert. Gegen die Niedersachsen war er endlich wieder mal erfolgreich.

Die Bremer halten große Stücke auf den erst 20 Jahre alten Angreifer, der im dritten Jahr an der Weser bei den Profis ist. Aber gerade in dieser Saison, in der seine Sturmkollegen Niklas Füllkrug, Milot Rashica und Davie Selke seit längerer Zeit verletzt ausfallen, liegen viele Bremer Hoffnungen auf dem jungen Talent. Sargent ist ein schneller, körperlich robuster Angreifer, dem kein Weg zu weit, kein Zweikampf zu viel ist. Er ist aber auch der erste Verteidiger der Bremer, der sich nicht scheut, am eigenen Strafraum mitzuhelfen, wenn es vonnöten ist.

Reife Leistung gegen Hannover 96

Allerdings scheint Sargent bei dieser Omnipräsenz und seinem großen Engagement (noch) zu häufig seinen eigentlichen Fokus zu verlieren. Womöglich hat er in den entscheidenden Situationen auch nicht mehr die nötige Kraft und die Konzentration, um erfolgreich abzuschließen. Vor der Saison hatte er angekündigt: "Ich will die meisten Tore im Team schießen." Bislang läuft er diesem Anspruch aber noch hinterher. In der Bundesliga erzielte er in zwölf Partien gerade einmal einen Treffer (am 2. Spieltag) und gab zwei Torvorlagen. Im Pokalwettbewerb hatte er in der ersten Runde gegen Carl-Zeiss Jena einmal getroffen.

Vorne und hinten: Josh Sargent (3.v.l.) "klärt" im eigenen Strafraum

"Die jungen Spieler werden an dieser Phase wachsen", sagt Trainer Florian Kohfeldt. Die Bremer Verantwortlichen hoffen auf einen schnellen Reifeprozess ihrer jungen Kräfte. Noch solch eine Saison wie die vorangegangene, als sich die Hanseaten gerade noch so über die Relegationsspiele in der Liga halten konnten, wollen sie an der Weser nicht so schnell noch einmal erleben. Der Leistungsabfall hatte auch mit der Unbeständigkeit der jungen Bremer Spieler zu tun. Gegen Hannover spielten die Bremer nun souverän, reif, überlegen. So wie sich ein Erstligist gegen einen Zweitligisten eigentlich präsentieren sollte.

Gute Einnahmequelle für den Klub

In der Bundesliga haben sich die Bremer in dieser Saison mittlerweile im unteren Mittelfeld eingependelt. Nicht zuletzt hoffen sie beim SV Werder - der zu den Klubs gehört, die besonders große finanzielle Probleme in der Corona-Pandemie haben - dass Spieler wie Sargent ihre sportliche Entwicklung ein wenig beschleunigen können. Zum einen sollen sie die mögliche Abstiegsgefahr mildern. Zum anderen sind Spieler wie Sargent auch gute Einnahmequellen für den Verein.

Der Marktwert des US-Amerikaners liegt bei rund neun Millionen Euro. Sargents Vertrag läuft bis Sommer 2022. Wollen die Bremer eine Ablösesumme für Sargent kassieren, müssten sie ihn wohl spätestens im kommenden Sommer veräußern. Oder sie verlängern den Kontrakt, um sich Sargents Dienste länger zu sichern. Noch gibt es aber keine Tendenzen des Vereins. Die Verantwortlichen werden wohl sehr genau darauf schauen, wie der junge Mann mit den hohen Erwartungen in den nächsten Wochen und Monaten umgeht.

Die Ergebnisse vom Mittwoch

Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 3:2

VfB Stuttgart - SC Freiburg 1:0

VfL Wolfsburg - SV Sandhausen 4:0

Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg 2:4 n.E.

FSV Mainz 05 - VfL Bochum 2:5 n.E.