Joan Baez ist eine US-amerikanische Folk-Sängerin und Gitarristin, Bürgerrechtlerin, Pazifistin und Umweltaktivistin.

Joan Chandos Baez, geboren am 9. Januar 1941, wurde in den 1960er-Jahren durch ihr politisches Engagement gegen den Vietnamkrieg und die Rassentrennung bekannt. In dieser Zeit stieß sie auch die Karriere des damals noch unbekannten Bob Dylan an. Zu ihren großen Hits gehören "We Shall Overcome" und "The Night They Drove Old Dixie Down". 2017 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.