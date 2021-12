Die Zahlen sind erschreckend: Jede vierte Person in Deutschland fühlt sich einsam. Und es sind nicht nur ältere Menschen betroffen. Einsamkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Problem – unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft. Dabei reichen oft nur kleine Gesten wie ein Lächeln, ein freundliches Wort, ein offenes Ohr oder etwas Zeit, um seinem Gegenüber Hoffnung zu schenken. Mit der Aktion #jetzthoffnungschenken will das Katholische Medienhaus in Bonn genau das gemeinsam mit zahlreichen katholischen Bistümern, Hilfswerken, Verbänden und Orden im Advent 2021 tun.

Ein animierter Weihnachtsspot ruft dabei das Thema Einsamkeit in knapp zwei Minuten auf emotionale Weise ins Bewusstsein. Erzählt wird die Geschichte einer alten Frau, die wegen einer verschlossenen Keksdose und vieler anderer Kleinigkeiten den Notrufknopf ihres Pflegedienstes drückt. Ihrer jungen Pflegerin wird das allerdings irgendwann zu bunt. Doch dann nimmt die Geschichte eine überraschende Wendung…