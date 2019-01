Japan steht im Halbfinale des Asian Cups

Japans Fußball-Nationalmannschaft ist als erstes Team ins Halbfinale des Asien-Cups in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingezogen. Der Rekordgewinner besiegte das Überraschungsteam Vietnam in Dubai mit 1:0 (0:0). Ritsu Doan erzielte per Foulelfmeter das entscheidende Tor (57. Minute). In dieser Szene profitierte Japan vom Eingreifen des Videoschiedsrichters. Referee Mohammed Abdulla Hassan Mohamed hatte nach einem Foul an Doan zunächst weiterspielen lassen, ehe der Videoschiri sich meldete.

Vietnam mit starker Anfangsphase

Vietnam agierte zu Beginn der Partie wacher und aggressiver und hatte durch Nguyen Trong Hoang früh eine gute Möglichkeit, sein Schuss wurde jedoch abgeblockt (8.). Auch danach blieben die „goldenen Drachen“ gefährlicher. Doch auf einmal zappelte der Ball auf der anderen Seite im Netz: Nach einer Ecke traf Kapitän Maya Yoshida per Kopf (26.). Doch der Treffer zählte nicht, die Bilder des Videobeweises zeigten, dass Yoshida sich den Ball selbst auf die Hand geköpft hatte, von dort sprang das Leder ins Tor. Nach dieser Szene verlief die Partie offener, sowohl Vietnam als auch Japan erspielten sich Torchancen.

Japan nach der Pause stärker

Nach der Pause übernahm der Rekordchampion aus Japan das Ruder. Mit der Führung im Rücken ließ das Team gleich mehrere Chancen auf die Entscheidung aus und musste deswegen bis zum Ende zittern. Doch Van Toan (87.) und Cong Phuon (89.) vergaben Chancen noch den Ausgleich für Vietnam zu erzielen. In der Runde der letzten Vier bekommt es die Japan mit China oder Iran zu tun, die am Abend aufeinandertreffen.

In den anderen Viertelfinals, die am Freitag ausgespielt werden, stehen sich Südkorea und Katar sowie Titelverteidiger Australien und Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate gegenüber.

jk,sn (sid, dpa, foxsportsasia.com)