Japan mit Auftaktsieg gegen Turkmenistan

Japan hat sein erstes Spiel beim Asien-Cup gegen Außenseiter Turkmenistan knapp für sich entschieden. Das Team von Trainer Hajime Moriyasu gewann am Mittwoch in Abu-Dhabi in der Gruppe F mit 3:2 (0:1). Matchwinner war Yuya Osako mit zwei Treffern. Der Bremer Bundesliga-Profi traf in der 56. und 60. Minute, beim ersten Treffer leistete Genki Haraguchi von Hannover 96, zweiter Bundesligaprofi im japanischen Aufgebot, die Vorarbeit. Den dritten japanischen Treffer erzielte Ritsu Doan (71. Minute). Für Turkmenistan waren Arslanmyrat Amanow (27.) und Ahmet Atajew (79. Foulelfmeter) erfolgreich.

Die Japaner konnten die Asienmeisterschaft bislang viermal gewinnen - zuletzt unweit der diesjährigen Spielstätte in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Jahr 2011 in Katar. Als nächster Gegner wartet am Sonntag die Mannschaft des Oman auf das japanische Team.

Im zweiten Spiel der Gruppe F gewann Usbekistan in Unterzahl mit 2:1 (1:0) gegen den Oman. China-Legionär Odil Ahmedow (34.) brachte die Usbeken in Führung, Eldor Schomurodow (86.) erzielte den späten Siegtreffer. Zwischenzeitlich hatte Mohsin Al Ghasani (72.) für den Golfstaat ausgeglichen. In der Nachspielzeit sah Egor Krimets (90.+2) die Rote Karte.

