Ein Erdrutsch in dem Ort Blieskastel schüttet eine Autowerkstatt mit Geröll zu. Die heftigen Regenfälle sorgten durch Erdrutsche und Dammbrüche für schwere Schäden in der Region. Auch viele Bahnstrecken waren durch Wassermassen oder herunter gefallene Bäume zeitweise nicht mehr passierbar. In mehreren Kommunen fiel der Strom aus.