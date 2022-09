Jahrhundert-Hurrikan "Ian" trifft Florida mit voller Wucht

Ein Trümmerfeld

Mit voller Wucht trifft Hurrikan "Ian" auf die vorgelagerte Insel Sanibel. In Fort Myers, einer beliebten Wohngegend an der Westküste Floridas, gleichen die ersten Bilder nach dem Sturm einem Trümmerfeld. Noch gibt es keine genauen Zahlen über Todesopfer. US-Präsident Joe Biden spricht von dem "wahrscheinlich tödlichsten Hurrikan in der Geschichte Floridas". Die Behörden halten sich noch zurück.