Jacques Tati: Komiker mit Zukunftsvision

Es ist schon eine Überraschung, dass ausgerechnet ein deutscher Buchverlag den Nachlass des berühmten französischen Filmkomikers Jacques Tati für die Öffentlichkeit erschließt. Jacques Tati ist nicht irgendwer. Er wird zu den ganz großen Humoristen der Filmgeschichte gezählt, auf einer Ebene mit Charlie Chaplin oder Buster Keaton.

In Frankreich wurde 1895 das Kino von den Brüdern Lumière "erfunden". Und noch heute pflegt die Grande Nation diese cineastische Tradition, während in Deutschland - im Vergleich dazu - Film und Kino geradezu stiefmütterlich behandelt werden.

Ein Verlag im Zeichen der Globalisierung

Dass der Nachlass von Jacques Tati jetzt vom Nachbarland Deutschland aus erschlossen wird, ist erstaunlich. Möglich gemacht hat es der 1980 in Köln gegründete Verlag "Taschen", der mit dem hochwertigen Druck von Kunstbüchern und Bildbänden in großer Auflage bekannt geworden ist.

Längst spielt Taschen in seiner eigenen Liga, agiert international und verlegt seine Bücher weltweit von mehreren Standorten aus. Und der Verlag bringt als erfolgreicher "Global Player" seine Filmbücher fast immer zeitgleich in Englisch, Deutsch und Französisch heraus, was dem Vertrieb ganz andere Marketingstrategien erschließt.

Spektakuläre Filmbücher, die zum Kultobjekt werden: "Walt Disney Film 1921-1968"

Hinzu kommt, dass Taschen einzelne Bücher zusätzlich in teuren, großformatigen Spezialausgaben ("SUMO") herausbringt und deren Veröffentlichung auf Buchmessen als Show-Event zelebriert. 1999 begann der Verlag mit einem SUMO-Band über den Fotografen Helmut Newton.

Besonders spektakulär fiel 2003 der Bildband über die Boxer-Legende Muhammad Ali aus, das der damals bereits schwer erkrankte Meister des Boxrings bei der Frankfurter Buchmesse höchstpersönlich vorstellte. Weitere Spezialausgaben u.a. zu dem chinesischen Künstler Ai Weiwei, Supermodel Naomi Campbell oder dem Fotografen Sebastião Salgado sollten folgen.

Limitierte Buchausgaben für Bibliophile

Auch aufwendig gestaltete Bücher über Film-Regisseure wurden ins Programm aufgenommen. Und so sind jetzt zwei Versionen der Tati-Bücher (fünf Bände mit über 1000 Seiten) erschienen, eine zum "Normalpreis" von 185 Euro, sowie eine auf 112 Exemplare begrenzte sogenannte "Collector's Edition" zum stattlichen Preis von 785 Euro. Bücher für Liebhaber, die dem Leser zusätzliche Extras bieten. Sie sind oft handsigniert und enthalten Originalfilmstreifen oder Audio-Extras auf CD.

Im Konflikt mit den Dingen des Alltags: Tati in "Die Ferien des Monsieur Hulot"

Das von manchen Kulturpessimisten schon totgeweihte Kulturgut "Buch" wird vom Taschen-Verlag im 21. Jahrhundert wieder als etwas Besonderes zelebriert und vertrieben. Im digitalen Zeitalter ist das beachtlich.

Auch wenn "Taschen" wegen einzelner Veröffentlichungen in der Kritik steht - bemängelt wurden z.B. Bücher von und über die deutsche Filmregisseurin Leni Riefenstahl, die den Nationalsozialisten nahe stand -, die verlegerischen Aktivitäten von "Taschen" sind bemerkenswert. Sie machen darauf aufmerksam, welchen Stellenwert Bücher in der heutigen Gesellschaft auch haben könnten: als Buchkunst-Objekt.

Unveröffentlichtes Material erschließt Tatis Werk neu

Fein gedruckt und in einem hochwertigen Schuber ist jetzt das Vermächtnis des französischen Filmidols Jacques Tati auf dem Buchmarkt erschienen. In fünf aufwendig gestalteten Einzelbänden findet der Leser auch bisher nicht veröffentlichte Fotos zu den Filmen des Regisseurs, alle Dreh- und Skizzenbücher (auch zu nicht realisierten Filmen) und biografische Texte. Und Schriftliches aus der Hand des Regisseurs: bisher unveröffentlichtes Material sowie seine seltenen Interviews.

Jacques Tati war nicht nur ein begnadeter Humorist, Filmkomiker und Unterhalter im besten Sinne des Wortes. Der französische Regisseur war auch ein cineastischer Visionär. Würde man heute einen Filmemacher beauftragen, den Wandel vom analogen zum digitalen Zeitalter abzubilden, Regisseur Tati wäre wohl die beste Wahl.

Tati sah im Übrigen auch die Krise des Autos in Zeiten des Klimawandels voraus: in seinem letzten Kinofilm "Trafic" (1971/Artikelbild oben). Doch bei all den düsteren Szenarien, die er für die Kino-Leinwand entwarf - Jacques Tati brachte die Menschen immer zum Lachen. Seine versteckten Botschaften waren auf jeden Fall sehr unterhaltsam.

Zum Weiterlesen: Alison Castle (Hrsg.): "The Definitive Jacques Tati", Taschen Verlag, 1136 Seiten in fünf Bänden, in Englisch ISBN 978-3-8365-7711-3 und Französisch ISBN 978-3-8365-7228-6.