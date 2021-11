Italien: Zur Arbeit nur mit dem Green Pass

Impfdurchbrüche: Wie Pflegebedürftige in Europa geschützt werden

Nachdem sich COVID-19-Fälle trotz Impfungen in Pflegeheimen häufen, debattiert Deutschland, was zu tun ist: Booster-Impfungen, tägliche Tests und Impfpflicht für das Personal werden diskutiert. Was tun andere Länder?