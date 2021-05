Nahostkonflikt

Israels "Lebensversicherung": Das Raketenabwehrsystem "Iron Dome"

Seit zehn Jahren ist das Raketenabwehrsystem "Iron Dome" in Israel in Betrieb. Doch so stark beansprucht wie in den vergangenen Tagen wurde es noch nie. Wie funktioniert es?

Verteidigungssystem "Iron Dome" fängt Raketen der Hamas ab

Seit die Gewalt zwischen Palästinensern und Israelis eskaliert, werden in den sozialen Netzwerken hunderttausendfach Videos abgespielt, die die Effektivität des israelischen Raketenabwehrsystems "Iron Dome" zeigen sollen. Vor allem Videos aus der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, die den Beschuss von Tel Aviv zeigen: Sirenen heulen, dutzende leuchtende Kugeln sirren vor dem schwarzen Nachthimmel durch die Luft, leuchten dann noch einmal hell auf, Explosionsgeräusche sind zu hören. Und die Gefahr für die Bevölkerung ist vorerst gebannt. In den sozialen Netzwerken wird die "Eisenkuppel" als Lebensversicherung der Israelis gepriesen. Wie funktioniert das Raketenabwehrsystem "Iron Dome"? Ein System besteht aus einer Radareinheit und einem Kontrollzentrum, die heranfliegende Geschosse, zum Beispiel Raketen, nach dem Start erkennen können und deren Flugbahn und Ziel berechnen. Das passiert binnen Sekunden. Das muss es auch, denn je nach Entfernung vom Gazastreifen bleiben den Israelis nur 15 bis 90 Sekunden Zeit, um sich vor einer herannahenden Rakete in Sicherheit zu bringen.

Das dritte Element sind Raketenabschussvorrichtungen. Drei bis vier Stück sind es pro System, in jedem haben 20 Raketen Platz. Eine Abwehrrakete wird nur gestartet, wenn klar ist, dass ein Geschoss auf bewohntes Gebiet gerichtet ist. Sie ist in der Luft manövrierfähig. Die Abfangrakete trifft das andere Geschoss aber nicht direkt, sondern explodiert in dessen Nähe und zerstört es so. Allerdings können herabfallende Trümmer noch Schäden verursachen. Die Systeme sind mobil und können verlegt werden. Derzeit sind in Israel zehn Stück im Einsatz. Nach Angaben des Herstellers, dem staatlichen israelischen Rüstungsunternehmen Rafael Defence Systems, kann eine einzelne Batterie eine Stadt mittlerer Größe schützen. Das System kann Geschosse mit einer Reichweite von bis zu 70 Kilometern abfangen. Um das ganze Land zu schützen, wären nach Ansicht von Experten 13 Systeme notwendig. Diese Abschussvorrichtung steht in der Nähe der Stadt Aschkelon, die zehn Kilometer nördlich des Gaza-Streifens liegt Zu seinem Schutz verwendet Israel noch andere Systeme. "Iron Dome" ist auf Kurzstreckenraketen ausgerichtet. Wie erfolgreich ist das System? Der Hersteller gibt eine Erfolgsquote von 90 Prozent an. Der Leiter der israelischen Raketenabwehrorganisation, Moshe Patel, sagte der Nachrichtenagentur AFP zufolge, dass die "Eisenkuppel" in den vergangenen zehn Jahren bis Januar über 2400 Geschosse abgefangen habe. Das Rüstungsunternehmen Rafael spricht von mehr als 2500 erfolgreichen Abschüssen. "Jede Rakete, die abgefangen wurde, hätte ein bewohntes Gebiet getroffen und somit potentiell schwere Schäden verursacht und Opfer gefordert", heißt es auf der Webseite der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Die Abwehrraketen bleiben in der Luft manövrierfähig Nach Angaben der israelischen Armee wurden während der aktuellen Eskalation mehr als 1000 Geschosse auf Israel gefeuert, wovon aber 200 im Gazastreifen selbst niedergegangen sein sollen. Die radikalislamische Hamas scheint auf die Strategie zu setzen, kurz hintereinander ganze Salven abzusetzen und den "Iron Dome" so zu testen oder gar an seine Grenzen zu bringen. Was kostet der Einsatz? Jeder Schuss aus der Batterie kostet Medienberichten zufolge rund 66.000 Euro. Das ist der Grund, weshalb nur Geschosse abgefangen werden sollen, die auf bewohntes Gebiet treffen würden. Die Vereinigten Staaten hatten die Entwicklung des Systems finanziell unterstützt. Inzwischen haben die USA selbst zwei der Systeme von Israel für ihre Abwehr gekauft. In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Glutroter Sonnenaufgang Rauch steigt auf an diesem Mittwochmorgen in Chan Junis im Gaza-Streifen. Seit Anfang der Woche wird der Nahost-Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern mit offener Gewalt ausgetragen.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Verzweifelte Flucht In Gaza-Stadt brachten sich diese Palästinenser am Dienstag vor israelischen Vergeltungsschlägen in Sicherheit. Mindestens fünf Israelis starben in der Nacht, mindestens 48 Tote seit Montag meldete das palästinensische Gesundheitsministerium.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Zerstörung in Gaza-Stadt Israel sagt, es habe nach Vorankündigung gezielt Gebäude wie hier in Gaza-Stadt angegriffen, in denen sich Büros militanter Gruppen befänden oder in denen Anführer der radikalislamischen Hamas wohnten.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Raketen auf Tel Aviv Die im Gazastreifen herrschende Hamas schoss in der Nacht auf Mittwoch Raketen auf Tel Aviv ab. Das israelische Raketenabwehr-System schützt die Stadt und zerstört Geschosse in der Luft oder leitet sie um, damit sie möglichst wenig Schaden anrichten.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Banges Warten Doch die Raketenabwehr - "Eiserne Kuppel" genannt - bietet keinen hundertprozentigen Schutz. Heulen die Sirenen, heißt es für die Israelis, sich schnellstmöglich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen. Auch wenn es wie hier 3 Uhr morgens ist.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Die Gefahr bleibt Selbst wenn palästinensische Raketen abgewehrt werden könnten, bleiben auch herabstürzende Trümmer gefährlich. Hier wurde ein Haus in Jehud zerstört, unmittelbar nördlich von Israels wichtigstem Flughafen Ben Gurion. Laut der israelischen Armee feuerte die palästinensische Seite seit Montag mehr als tausend Geschosse auf Israel ab.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Hände über den Kopf Wer es bei einem Alarm nicht mehr rechtzeitig in einen Schutzraum schafft, versucht, so gut es geht, in Deckung zu gehen, wie diese Menschen in Aschkelon rund zehn Kilometer nördlich vom Gazastreifen.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Steine und Tränengas In den vergangenen Tagen kam es in verschiedenen Städten wiederholt zu massiven Ausschreitungen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften, wie hier in Hebron im von Israel besetzten Westjordanland. Demonstranten warfen unter anderem Steine.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Im Visier Sicherheitskräfte setzen Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschosse ein. Auslöser der Proteste der Palästinenser waren unter anderem drohende Zwangsräumungen im Ostteil Jerusalems. Sie mündeten in den offenen Konflikt.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Wie lange wird es dauern? Derzeit sieht es nicht nach Deeskalation aus. In Gaza-Stadt haben sich Palästinenser auf dem Gelände der Vereinten Nationen in Sicherheit gebracht - aus Sorge vor weiteren Luftangriffen. Autorin/Autor: Uta Steinwehr



