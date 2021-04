Israelische Schiedsrichterin mit Transidentität: aus Sagi wird Sapir Berman

In Israel will eine Top-Schiedsrichterin mit einer Geschlechtsanpassung den Weg ihrer Transidentität weitergehen. Sagi Berman, 27 Jahre alt, möchte zukünftig mit Sapir Berman und weiblicher Anrede angesprochen werden. Berman plant eine vollständige Geschlechtsanpassung, die über einen Zeitraum von etwa drei Jahren realisiert werden soll. Der israelische Sportsender "Sport 5" berichtet, dass Berman ab sofort eine von den Kabinen der männlichen Kollegen getrennte Umkleide in den Stadien zur Verfügung gestellt werden soll. Die Karriere als Schiedsrichterin in Israels höchster Spielklasse möchte die 27-Jährige, die dort zu Beginn der Vorsaison debütierte, fortsetzen.

Bermann folgt damit der Vorreiterin Lucy Clark. Die Britin wurde zu Beginn der Saison 2018/19 die erste Transgender-Schiedsrichterin auf semi-professioneller Ebene. Angesprochen auf ihre erste Schiedsrichter-Saison als Frau und ihre Erfahrungen sagte Clark in einem Interview des britischen Fußballverbandes "FA", sie wünsche sich, sie hätte der Fußballwelt ihre Identität "schon vor Jahren" verraten.

Berman wird am Dienstag eine Pressekonferenz geben, um öffentlich über ihre Entscheidung zu sprechen. Der israelische Fußballverband und die nationale Schiedsrichtervereinigung haben ihr laut israelischen Berichten volle Unterstützung zugesichert und beraten sich demnach bereits mit der UEFA und der FIFA über sämtliche Details des Verfahrens.

Adaption: David Vorholt