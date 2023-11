Nach seismischen Aktivitäten steigt am Montag Dampf aus einem Riss in einer Straße in der Nähe der Stadt Grindavík in Südwestisland auf. Seit Tagen bebt die Erde und sorgt für große Schäden an Wasserleitungen und Straßen. Unter den Erdrissen, die sich weiter nach Osten verschieben, bahnt sich Magma über eine Länge von fünfzehn Kilometern den Weg in den Atlantik.